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21:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Ковальчук прокомментировал свой скандальный уход из «Нью-Джерси»

Олимпийский чемпион в составе сборной России хоккеист Илья Ковальчук высказался о своем уходе из команды НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» в 2013 году.

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Источник: AP 2023

Ковальчук разорвал с клубом контракт, который действовал до 2025 года, за это его раскритиковали в США.

«Много факторов было, честно. Потому что вообще у меня был такой момент в первый мой год в “Нью-Джерси”, там тренер новый пришел. Меня, когда туда обменяли, там был Жак Лемер тренер — человек, по-моему 11−12 Кубков Стэнли выиграл как игрок и как тренер, все вместе, то есть легенда, и ко мне очень хорошо относился, команда была сильная. Мы в первом раунде вылетели, а в регулярке вторыми, по-моему, были, то есть очень хорошо шли. И пришел другой тренер. У нас с ним сразу не сложилось, мог меня на игру не поставить. И у меня было такое чувство, я не хотел ехать… ну, знаешь, не хочется ехать на стадион. Я даже маме один раз позвонил, говорю: “Мам, все, я не хочу, сейчас уеду”. Она мне “Ты чего, с ума сошел, ты перетерпи, все может поменяться”.

Это был первый звонок, потом у нас там были проблемы с владельцем. На самом деле все это произошло выгодно для меня, потому что я хотел уехать назад, я провел здесь полсезона в Питере во время локаута, увидел там и отношение, и лига развивалась тогда, уровень был очень приличный, многие в локаут приехали играть. И вернулся туда. Вообще, я не хотел ехать назад, потому что у нас оставалось две игры до конца чемпионата, я тогда Лу Ламорелло звонил, говорил: «Лу, можно я доиграю в чемпионате?», он мне «Ты чего, с ума сошел? Нет, давай». И уже тогда у меня такая мысль закралась. Потом Зака Паризе, они мне говорили, что оставят точно, усилятся, а его не подписали, он ушел. И у нас так командочка начала… Все, я думаю, пойду спрошу. У нас по-моему Вандербик был хозяин, у него начались какие-то проблемы финансовые, потом у нас даже какие-то задержки могли быть. Когда я пришел, сначала Лу был в шоке, сказал мне: «Подумай, давай через неделю встретимся». Я через неделю пришел, он говорит: «Ну давай я подумаю, как сделать».

На самом деле, сейчас многие говорят, вот он, мол, там, обокрал кого-то. У меня контракт был, первые два года я получал меньше, чем средняя зарплата была. То есть там все по-честному было. Никто никому деньги вперед не давал.

Жалею ли я об этом решении? Нет, вообще не жалею, потому что что в Питере пять лет, что в Омске был кайф. Все равно меня всегда сюда тянет«, — сказал Ковальчук в выпуске на YouTube-канале“Скользкий лед”.

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