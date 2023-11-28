Впервые в истории НХЛ четверо россиян забили в одном матче за один клуб

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=4fbd6a619c4f9f1f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239894" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У хозяев заброшенными шайбами отметились россияне Дмитрий Воронков (16'), Иван Проворов (26'), Егор Чинахов (37'), Кирилл Марченко (45'), а также Джастин Данфорт (54'), отправивший шайбу в пустые ворота. У гостей результативные броски на свой счет записали Мэттью Потра (49') и Джон Бичер (58').

Впервые в истории НХЛ в составе одной команды голы забили четыре хоккеиста из России. Воронков забросил четвертую шайбу в этом сезоне, Проворов и Чинахов — вторую, Марченко — седьмую.

Стоит отметить, что за «Коламбус» выступает еще один россиянин Даниил Тарасов. 24-летний вратарь пропускает старт сезона из-за травмы.