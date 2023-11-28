Впервые в истории НХЛ четверо россиян забили в одном матче за один клуб
«Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду обыграл «Бостон Брюинз» (5:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Коламбус
БостонНХЛ: таблица и календарь
«Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду обыграл «Бостон Брюинз» (5:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У хозяев заброшенными шайбами отметились россияне Дмитрий Воронков (16'), Иван Проворов (26'), Егор Чинахов (37'), Кирилл Марченко (45'), а также Джастин Данфорт (54'), отправивший шайбу в пустые ворота. У гостей результативные броски на свой счет записали Мэттью Потра (49') и Джон Бичер (58').
Впервые в истории НХЛ в составе одной команды голы забили четыре хоккеиста из России. Воронков забросил четвертую шайбу в этом сезоне, Проворов и Чинахов — вторую, Марченко — седьмую.
Стоит отметить, что за «Коламбус» выступает еще один россиянин Даниил Тарасов. 24-летний вратарь пропускает старт сезона из-за травмы.
«Коламбус» одержал третью победу в четырех матчах и покинул последнюю строчку турнирной таблицы Восточной конференции. До этого «мундиры» проиграли 13 из 14 матчей регулярного чемпионата.