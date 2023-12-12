Клуб НХЛ поместил россиянина на драфт отказов через 20 дней после подписания
«Питтсбург» поместил российского защитника Дмитрия Саморукова на драфт отказов. Об этом сообщает журналист Эллиот Фридман.
22 ноября россиянин подписал двустороннее соглашение с «Питтсбургом», но так и не сыграл за команду ни одного матча. 24-летний защитник выступал за фарм-клуб «пингвинов» в АХЛ, за который провел 15 матчей и набрал 5 (1+4) очков.
В течение 24 часов любой клуб НХЛ может забрать контракт Саморукова в состав своей команды. Если этого не произойдет, то «Питтсбург» сможет расторгнуть контракт с россиянином.
Вместе с Саморуковым на драфт отказов был отправлен канадский нападающий Борис Катчук, который выступал за «Чикаго». 25-летний хоккеист имеет российские корни — его мать Елена Туманова выступала за сборную СССР по конькобежному спорту на Олимпиаде-1988 в Калгари.
Саморуков является воспитанником ЦСКА. В 2017 году россиянин был задрафтован «Эдмонтоном» под общим 84-м номером. На его счету три матча в НХЛ — один за «Эдмонтон» и два за «Сент-Луис», а также две игры за национальную сборную России.