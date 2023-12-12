Клуб НХЛ поместил россиянина на драфт отказов через 20 дней после подписания

22 ноября россиянин подписал двустороннее соглашение с «Питтсбургом», но так и не сыграл за команду ни одного матча. 24-летний защитник выступал за фарм-клуб «пингвинов» в АХЛ, за который провел 15 матчей и набрал 5 (1+4) очков.

В течение 24 часов любой клуб НХЛ может забрать контракт Саморукова в состав своей команды. Если этого не произойдет, то «Питтсбург» сможет расторгнуть контракт с россиянином.

Вместе с Саморуковым на драфт отказов был отправлен канадский нападающий Борис Катчук, который выступал за «Чикаго». 25-летний хоккеист имеет российские корни — его мать Елена Туманова выступала за сборную СССР по конькобежному спорту на Олимпиаде-1988 в Калгари.