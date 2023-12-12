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09:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Клуб НХЛ поместил россиянина на драфт отказов через 20 дней после подписания

«Питтсбург» поместил российского защитника Дмитрия Саморукова на драфт отказов. Об этом сообщает журналист Эллиот Фридман.

Питтсбург
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Источник: РИА "Новости"

22 ноября россиянин подписал двустороннее соглашение с «Питтсбургом», но так и не сыграл за команду ни одного матча. 24-летний защитник выступал за фарм-клуб «пингвинов» в АХЛ, за который провел 15 матчей и набрал 5 (1+4) очков.

В течение 24 часов любой клуб НХЛ может забрать контракт Саморукова в состав своей команды. Если этого не произойдет, то «Питтсбург» сможет расторгнуть контракт с россиянином.

Вместе с Саморуковым на драфт отказов был отправлен канадский нападающий Борис Катчук, который выступал за «Чикаго». 25-летний хоккеист имеет российские корни — его мать Елена Туманова выступала за сборную СССР по конькобежному спорту на Олимпиаде-1988 в Калгари.

Саморуков является воспитанником ЦСКА. В 2017 году россиянин был задрафтован «Эдмонтоном» под общим 84-м номером. На его счету три матча в НХЛ — один за «Эдмонтон» и два за «Сент-Луис», а также две игры за национальную сборную России.

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