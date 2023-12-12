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09:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Две голевые передачи Ничушкина принесли победу «Колорадо»

«Колорадо» дома одержал волевую победу над «Калгари» (6:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Колорадо
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томаш Татар (19'), Кейл Макар (22'), Бен Майерс (35'), Росс Колтон (52'), Микко Рантанен (54') и Натан Маккиннон (56'). У гостей отличились Назем Кадри (14'), Эндрю Манджапане (26'), Блэйк Коулман (34'), Коннор Зари (37') и белорусский нападающий Егор Шарангович (39').

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился двумя результативными передачами. 28-летний россиянин в концовке встречи ассистировал Рантанену и Маккиннону, чьи шайбы в итоге и принесли «Колорадо» победу. В первом случае шайба задела клюшку Ничушкина во время борьбы на пятачке, а во втором моменте россиянин своей точной передачей вывел Маккиннона один на один с вратарем «Калгари».

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На счету Ничушкина 26 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 23 (10+13) очков. Он является четвертым самым результативным игроком в своей команде и четвертым самым результативным игроком в НХЛ среди россиян.

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 17 из 22 бросков по своим воротам и был заменен после второго периода. Вместо него на лед вышел его соотечественник Иван Просветов, который отразил все 11 бросков.

«Колорадо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч «лавины» проведут в четверг, 14 декабря, дома против «Баффало».

В другом матче игрового дня «Айлендерс» дома одержали победу над «Торонто» (4:3 ОТ). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 37 из 40 бросков по своим воротам и одержал восьмую победу в сезоне. Ворота «Торонто» защищал Илья Самсонов, на счету которого 25 отраженных бросков из 29.

Колорадо
6:5
1:1, 2:4, 3:0
Калгари
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