Две голевые передачи Ничушкина принесли победу «Колорадо»

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томаш Татар (19'), Кейл Макар (22'), Бен Майерс (35'), Росс Колтон (52'), Микко Рантанен (54') и Натан Маккиннон (56'). У гостей отличились Назем Кадри (14'), Эндрю Манджапане (26'), Блэйк Коулман (34'), Коннор Зари (37') и белорусский нападающий Егор Шарангович (39').

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился двумя результативными передачами. 28-летний россиянин в концовке встречи ассистировал Рантанену и Маккиннону, чьи шайбы в итоге и принесли «Колорадо» победу. В первом случае шайба задела клюшку Ничушкина во время борьбы на пятачке, а во втором моменте россиянин своей точной передачей вывел Маккиннона один на один с вратарем «Калгари».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=03d501fdd5415ffc&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239990" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На счету Ничушкина 26 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 23 (10+13) очков. Он является четвертым самым результативным игроком в своей команде и четвертым самым результативным игроком в НХЛ среди россиян.

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 17 из 22 бросков по своим воротам и был заменен после второго периода. Вместо него на лед вышел его соотечественник Иван Просветов, который отразил все 11 бросков.

«Колорадо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч «лавины» проведут в четверг, 14 декабря, дома против «Баффало».