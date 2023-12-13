Команда Овечкина может переехать из Вашингтона в Вирджинию

Леонсис на протяжении долгого времени не может договориться с властями округа Колумбия о реконструкции Capital One Arena, построенной в 1997 году. Эта арена является домашней площадкой для клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и клуба НБА «Вашингтон Уизардс», который также принадлежит Леонсису. Американский миллиардер хочет, чтобы городские власти взяли на себя часть расходов и требует от них выделить на ремонт арены 600 млн долларов.

Параллельно Леонсис прорабатывал вариант с переездом своих команд в один из соседних штатов. Накануне законодатели штата Вирджиния одобрили выделение земли под строительство новой арены, которая будет располагаться в городе Александрия.

В случае одобрения проекта, строительство арены может начаться уже в 2025 году. В таком случае переезд «Кэпиталз» и «Уизардс» состоится не раньше 2028 года. Власти штата Вирджиния серьезно заинтересованы в переезде команд, так как оценивают егл потенциальный экономический эффект в три миллиарда долларов.

После новости о возможном переезде команд в Вирджинию власти округа Колумбия заявили, что готовы выделить на проект реконструкции арены 500 млн долларов.

Стоит отметить, что до переезда на Capital One Arena «Кэпиталз» и «Уизардс» на протяжении более 20 лет проводили домашние матчи в Capital Centre, который расположен в городе Лэндовер (штат Мэриленд). Сейчас в этом городе базируется команда по американскому футболу «Вашингтон Коммандерс». Поэтому возможный переезд вряд ли отразится на полных названиях «Кэпиталз» и «Уизардс».