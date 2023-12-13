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15:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Команда Овечкина может переехать из Вашингтона в Вирджинию

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис намерен перевезти команду из столицы США в штат Вирджиния. Об этом сообщает 7News.

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Источник: Reuters

Леонсис на протяжении долгого времени не может договориться с властями округа Колумбия о реконструкции Capital One Arena, построенной в 1997 году. Эта арена является домашней площадкой для клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и клуба НБА «Вашингтон Уизардс», который также принадлежит Леонсису. Американский миллиардер хочет, чтобы городские власти взяли на себя часть расходов и требует от них выделить на ремонт арены 600 млн долларов.

Параллельно Леонсис прорабатывал вариант с переездом своих команд в один из соседних штатов. Накануне законодатели штата Вирджиния одобрили выделение земли под строительство новой арены, которая будет располагаться в городе Александрия.

В случае одобрения проекта, строительство арены может начаться уже в 2025 году. В таком случае переезд «Кэпиталз» и «Уизардс» состоится не раньше 2028 года. Власти штата Вирджиния серьезно заинтересованы в переезде команд, так как оценивают егл потенциальный экономический эффект в три миллиарда долларов.

После новости о возможном переезде команд в Вирджинию власти округа Колумбия заявили, что готовы выделить на проект реконструкции арены 500 млн долларов.

Стоит отметить, что до переезда на Capital One Arena «Кэпиталз» и «Уизардс» на протяжении более 20 лет проводили домашние матчи в Capital Centre, который расположен в городе Лэндовер (штат Мэриленд). Сейчас в этом городе базируется команда по американскому футболу «Вашингтон Коммандерс». Поэтому возможный переезд вряд ли отразится на полных названиях «Кэпиталз» и «Уизардс».

Александрия, как и Лэндовер, являются частью Вашингтонской агломерации. Географически они находятся на территории разных штатов, но фактически являются пригородами Вашингтона. Путь на автомобиле от центра столицы до этих городов занимает около 20 минут.

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