Комиссар НХЛ прокомментировал слухи о переезде «Вашингтон Кэпиталз»

Ранее стало известно, что Леонсис на протяжении долгого времени не может договориться с властями округа Колумбия о реконструкции Capital One Arena. На ней выступают «Вашингтон Кэпиталз», клуб НБА «Вашингтон Уизардс» и команда женской НБА «Вашингтон Мистикс». Американский миллиардер хочет, чтобы городские власти взяли на себя часть расходов, и требует от них выделить на ремонт арены $600 млн.

Параллельно Леонсис прорабатывал вариант с переездом своих команд в один из соседних штатов. Накануне законодатели штата Вирджиния одобрили выделение земли под строительство новой арены, которая будет располагаться в городе Александрия.