Комиссар НХЛ прокомментировал слухи о переезде «Вашингтон Кэпиталз»
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал информацию о том, что владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис намерен перевезти команду из столицы США в штат Вирджиния.
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал информацию о том, что владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис намерен перевезти команду из столицы США в штат Вирджиния.
Ранее стало известно, что Леонсис на протяжении долгого времени не может договориться с властями округа Колумбия о реконструкции Capital One Arena. На ней выступают «Вашингтон Кэпиталз», клуб НБА «Вашингтон Уизардс» и команда женской НБА «Вашингтон Мистикс». Американский миллиардер хочет, чтобы городские власти взяли на себя часть расходов, и требует от них выделить на ремонт арены $600 млн.
Параллельно Леонсис прорабатывал вариант с переездом своих команд в один из соседних штатов. Накануне законодатели штата Вирджиния одобрили выделение земли под строительство новой арены, которая будет располагаться в городе Александрия.
«Никто никуда не переезжает. Нас устраивает расположение наших франшиз. Я знаю, что ходят слухи о том, что “Вашингтону” предложили переехать в Вирджинию, которая находится в четырех милях от их существующей арены. Вот и все», — приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.