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10:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Комиссар НХЛ прокомментировал слухи о переезде «Вашингтон Кэпиталз»

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал информацию о том, что владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис намерен перевезти команду из столицы США в штат Вирджиния.

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Источник: Reuters

Ранее стало известно, что Леонсис на протяжении долгого времени не может договориться с властями округа Колумбия о реконструкции Capital One Arena. На ней выступают «Вашингтон Кэпиталз», клуб НБА «Вашингтон Уизардс» и команда женской НБА «Вашингтон Мистикс». Американский миллиардер хочет, чтобы городские власти взяли на себя часть расходов, и требует от них выделить на ремонт арены $600 млн.

Параллельно Леонсис прорабатывал вариант с переездом своих команд в один из соседних штатов. Накануне законодатели штата Вирджиния одобрили выделение земли под строительство новой арены, которая будет располагаться в городе Александрия.

«Никто никуда не переезжает. Нас устраивает расположение наших франшиз. Я знаю, что ходят слухи о том, что “Вашингтону” предложили переехать в Вирджинию, которая находится в четырех милях от их существующей арены. Вот и все», — приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.

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