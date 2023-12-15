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Эдмонтон
Тампа-Бэй
47
04:00
Миннесота
Калгари
Б
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04:00
Сент-Луис
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09:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин установил личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ

«Вашингтон» на выезде уступил «Филадельфии» (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вашингтон
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Источник: Reuters

У «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Коннор Макмайкл (23'), Том Уилсон (36') и Дилан Строум (50'). У «Филадельфии» забивали Бобби Бринк (23'), Джоэль Фараби (46') и Оуэн Типпетт (58'). На счету Бринка также решающее попадание в послематчевой серии буллитов.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в этом матче остался без набранных очков и продлил свою безголевую серию до 11 матчей. 38-летний россиянин провел на льду 22 минут и 10 секунд, нанес четыре броска в створ, сделал один силовой прием и закончил матч с коэффициентом полезности «-1». На исходе овертайма у Овечкина был шанс забить победный гол, но он отправил шайбу прямо во вратаря «Филадельфии» Самуэля Эрссона.

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Овечкин установил личный антирекорд по продолжительности серии без заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Предыдущий антирекорд был установлен в марте 2017 года, когда он впервые в карьере провел 10 матчей без голов.

В этом сезоне на счету Овечкина 26 матчей и 16 (5+11) набранных очков. Последний раз капитан «Вашингтона» забивал 19 ноября в домашнем матче против «Коламбуса» (4:3).

Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас сделал две результативные передачи и вышел не шестое место в списке лучших бомбардиров команды. Он обошел российского нападающего Евгения Кузнецова, который пропускал этот матч из-за болезни. На счету 22-летнего Протаса 25 проведенных матчей и 13 (3+10) набранных очков.

«Вашингтон» опустился на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «столичные» проведут в воскресенье, 17 декабря, на выезде против «Нэшвилла».

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Филадельфия
4:3Б
0:0, 1:2, 2:1, 0:0
Вашингтон
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