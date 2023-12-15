Овечкин установил личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ

У «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Коннор Макмайкл (23'), Том Уилсон (36') и Дилан Строум (50'). У «Филадельфии» забивали Бобби Бринк (23'), Джоэль Фараби (46') и Оуэн Типпетт (58'). На счету Бринка также решающее попадание в послематчевой серии буллитов.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в этом матче остался без набранных очков и продлил свою безголевую серию до 11 матчей. 38-летний россиянин провел на льду 22 минут и 10 секунд, нанес четыре броска в створ, сделал один силовой прием и закончил матч с коэффициентом полезности «-1». На исходе овертайма у Овечкина был шанс забить победный гол, но он отправил шайбу прямо во вратаря «Филадельфии» Самуэля Эрссона.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=eb2f0d915a4eb064&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240015" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин установил личный антирекорд по продолжительности серии без заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Предыдущий антирекорд был установлен в марте 2017 года, когда он впервые в карьере провел 10 матчей без голов.

В этом сезоне на счету Овечкина 26 матчей и 16 (5+11) набранных очков. Последний раз капитан «Вашингтона» забивал 19 ноября в домашнем матче против «Коламбуса» (4:3).

Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас сделал две результативные передачи и вышел не шестое место в списке лучших бомбардиров команды. Он обошел российского нападающего Евгения Кузнецова, который пропускал этот матч из-за болезни. На счету 22-летнего Протаса 25 проведенных матчей и 13 (3+10) набранных очков.