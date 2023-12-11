Овечкин повторил свою худшую серию без голов в карьере в НХЛ

В составе «Вашингтона» дублем отметился нападающий Ник Дауд (36', 56'), еще по одной шайбе забросили Энтони Манта (29') и Дилан Строум (34'). У «Чикаго» точными бросками отличились Филипп Курашев (27') и Коннор Мерфи (59').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин снова ушел со льда без заброшенной шайбы, но записал на свой счет результативную передачу на Дилана Строума. Россиянин провел на льду 18 минут и 4 секунды, отметился двумя бросками в створ ворот «Чикаго» и совершил один силовой прием.

Безголевая серия Овечкина достигла десяти матчей, что является повторением его личного карьерного антирекорда, который он установил в концовке сезона 2016/17. Тот сезон в итоге стал самым малорезультативным в карьере Овечкина в НХЛ — в 82 матчах он забросил лишь 33 шайбы.

В этом сезоне на счету Овечкина после 25 проведенных игр 16 (5+11) набранных очков.