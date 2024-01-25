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12:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Отличившегося российского вратаря растрогали канадские болельщики

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил все 32 броска в створ ворот и оформил второй матч на ноль в текущем сезоне НХЛ.

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Источник: Reuters

Матч «Торонто» против «Виннипега» закончился в овертайме со счетом 1:0 в пользу «Мейпл Лифс». Автором победной шайбы стал Остон Мэттьюс.

Российский голкипер «кленовых листьев» Илья Самсонов отразил все 32 броска в ворота «Торонто», был признан первой звездой матча и третьей звездой прошедшего игрового дня в НХЛ.

После матча Самсонов рассказал, что почти расплакался, когда болельщики команды скандировали его фамилию во время игры.

«Я почти расплакался. Фанатов было слышно весь матч. Это очень важно для меня, очень много значит. Спасибо вам еще раз», — сказал Самсонов в послематчевом интервью, опубликованном на сайте «Торонто».

Также россиянин прокомментировал эпизод, в котором два игрока «Виннипега» без помех вышли на его ворота, но даже в такой ситуации Самсонов не сплоховал, отразив два броска подряд.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я сконцентрировался на шайбе и движении клюшек, что будут делать соперники, кто будет наносить бросок. И да, мы это делаем на тренировке тоже. Это не необычная ситуация для большинства вратарей. Играй как играешь, это обычный момент.

Главное сегодня, что мы выиграли. Это очень важно для меня, добавляет уверенности. Самое важное, что я усвоил за последний месяц, это то, как оставлять плохие моменты в прошлом, как ты готов двигаться вперед», — сказал Самсонов.

Эта игра стала шестой в карьере Самсонова в составе «Торонто», которую он провел на ноль. Всего в чемпионатах НХЛ он отыграл 12-й сухой матч и обошел по этому показателю вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина (11 шатаутов), а также занял девятое место по количеству игр всухую среди всех российских голкиперов.

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