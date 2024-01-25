Отличившегося российского вратаря растрогали канадские болельщики

Матч «Торонто» против «Виннипега» закончился в овертайме со счетом 1:0 в пользу «Мейпл Лифс». Автором победной шайбы стал Остон Мэттьюс.

Российский голкипер «кленовых листьев» Илья Самсонов отразил все 32 броска в ворота «Торонто», был признан первой звездой матча и третьей звездой прошедшего игрового дня в НХЛ.

После матча Самсонов рассказал, что почти расплакался, когда болельщики команды скандировали его фамилию во время игры.

«Я почти расплакался. Фанатов было слышно весь матч. Это очень важно для меня, очень много значит. Спасибо вам еще раз», — сказал Самсонов в послематчевом интервью, опубликованном на сайте «Торонто».

Также россиянин прокомментировал эпизод, в котором два игрока «Виннипега» без помех вышли на его ворота, но даже в такой ситуации Самсонов не сплоховал, отразив два броска подряд.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=aac824f4f11d0fff&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240309" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я сконцентрировался на шайбе и движении клюшек, что будут делать соперники, кто будет наносить бросок. И да, мы это делаем на тренировке тоже. Это не необычная ситуация для большинства вратарей. Играй как играешь, это обычный момент.



Главное сегодня, что мы выиграли. Это очень важно для меня, добавляет уверенности. Самое важное, что я усвоил за последний месяц, это то, как оставлять плохие моменты в прошлом, как ты готов двигаться вперед», — сказал Самсонов.