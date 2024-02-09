Гол Кучерова не спас «Тампу» от крупного проигрыша «Айлендерс»
«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Тампа-Бэй» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Тампа-Бэй» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе «островитян» заброшенными шайбами отметились Ноа Добсон (5'), Мэтью Барзал (15'), Кайл Палмьери (19'), Райан Пулок (28'), Бо Хорват (29') и Кейси Сизикас (36'). У «молний» отличились Никита Кучеров (7') и Брэндон Хагель (22').
Кучеров забросил 33-ю шайбу в этом сезоне и продлил свою результативную серию до шести матчей, упрочив свое лидерство в списке лучших бомбардиров регулярного сезона НХЛ. 30-летний россиянин поразил ворота «Айлендерс» точным броском от синей линии. Всего на счету Кучерова после 51 матча 87 (33+54) набранных очков.
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 16 из 18 бросков по своим воротам и одержал 16-ю победу в этом сезоне.
«Тампа» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «молнии» проведут в воскресенье, 11 февраля, на выезде против худшей команды Востока «Коламбуса».
«Каролина» дома обыграла «Колорадо» (5:2). Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 23 из 27 бросков по своим воротам. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков проводил свой первый матч после сотрясения мозга и в концовке первого периода пропустил две шайбы за пять секунд, причем вторая шайба была пропущена после броска с центра площадки.
Кочетков был заменен, но вернулся на площадку в третьем периоде после того, как его сменщик Антти Раанта получил травму. Всего в этом матче 24-летний россиянин отразил 16 из 18 бросков по своим воротам.
«Калгари» на выезде обыграл «Нью-Джерси» (5:3). Нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко стал автором победного гола, отличившись заброшенной шайбой за новую команду во втором матче подряд. На прошлой неделе 28-летний россиянин был обменян в «Калгари» из «Ванкувера».
«Вегас» на выезде обыграл «Аризону» (3:2). Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился в этом матче результативной передачей.