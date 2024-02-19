Гол Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Айлендерс»

Встреча проходила на открытом воздухе на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) в присутствии 79 690 зрителей. В начале второго периода «Рейнджерс» уступали со счетом 1:4, но за полторы минуты до конца основного времени «синерубашечники» удалось сравнять счет, забросив три шайбы в большинстве. Победную шайбу на десятой секунде овертайма забросил нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=8edb61d0d209de36&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240532" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой шайбе Панарин сумел повторить личный рекорд по голам в регулярном чемпионате НХЛ (32), установленный им в сезоне-2019/20. Помимо заброшенной шайбы на счету 32-летнего россиянина в этой встрече две результативные передачи. Панарин был признан второй звездой матча.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 19, 18.02.2024, 23:00 Айлендерс 5 Рейнджерс 6 ОТ

В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата и набрал 74 (32+42) очка. Он идет на пятом месте в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 36 из 41 бросков по своим воротам. Его визави Илья Сорокин отразил 32 из 38 бросков. Защитник «Айлендерс» Александр Романов отметился заброшенной шайбой в третьем периоде. Для 24-летнего россиянина это уже шестая шайба в текущем сезоне — столько же он забросил за первые три года в НХЛ.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=e50e9a00eb39c6c3&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240533" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Рейнджерс» продлили свою победную серию до семи матчей. Команда идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Флориды» на один балл. Следующий матч «Рейнджерс» проведут в среду, 21 февраля, дома против «Далласа».

«Айлендерс» потерпели третье поражение кряду и идут на десятой строчке на Востоке, отставая от зоны плей-офф на четыре очка. Следующий матч «островитяне» проведут в среду, 21 февраля, на выезде против «Питтсбурга».