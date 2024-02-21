Бобровский подрался с нападающим «Сенаторз» Ткачуком

В третьем периоде у ворот «Флориды» произошла потасовка. Бобровскому не понравились действия американского форварда «Сенаторз» Брэди Ткачука, и он несколько раз ударил его по лицу.

Для Бобровского победа в матче с «Оттавой» стала 388-й в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему он поднялся на 16-е место в истории лиги по этому показателю, сравнявшись с вратарем «Рейнджерс» Джонатаном Куиком. Россиянину для этого потребовалось провести 683 матча.