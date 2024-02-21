Бобровский подрался с нападающим «Сенаторз» Ткачуком
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел из себя в одном из эпизодов матча с «Оттавой» и несколько раз ударил нападающего Брэди Ткачука.
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Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел из себя в одном из эпизодов матча с «Оттавой» и несколько раз ударил нападающего Брэди Ткачука.
«Флорида» дома одержала победу над «Оттавой» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В третьем периоде у ворот «Флориды» произошла потасовка. Бобровскому не понравились действия американского форварда «Сенаторз» Брэди Ткачука, и он несколько раз ударил его по лицу.
Для Бобровского победа в матче с «Оттавой» стала 388-й в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему он поднялся на 16-е место в истории лиги по этому показателю, сравнявшись с вратарем «Рейнджерс» Джонатаном Куиком. Россиянину для этого потребовалось провести 683 матча.
«Флорида» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, опережая «Рейнджерс» и «Бостон» на одно очко.