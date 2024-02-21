Байфилд забросил одну из лучших шайб сезона в НХЛ: видео
Нападающий «Лос-Анджелеса» Куинтон Байфилд стал автором одного из красивейших голов регулярного сезона в НХЛ.
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Нападающий «Лос-Анджелеса» Куинтон Байфилд стал автором одного из красивейших голов регулярного сезона в НХЛ.
Второй номер драфта 2020 года открыл счет в домашней игре против «Коламбуса» (5:1). На исходе первого периода 21-летний канадец после вбрасывания у своих ворот подхватил шайбу и отправился в сольный проход через всю площадку. Дойдя до чужих ворот, Байфилд прокинул шайбу между ног защитнику гостей Заку Веренски, подработал ее коньком и в падении поразил ворота Элвиса Мерзликинса.
Байфилд проводит свой третий полноценный сезон в НХЛ. В текущем регулярном чемпионате на его счету 52 матча, в которых он набрал 42 (18+24) очка. Молодой канадец входит в тройку лучших снайперов своей команды в этом сезоне. Ранее Байфилд вошел в историю как самый высоко задрафтованный чернокожий хоккеист в НХЛ.
«Лос-Анджелес» одержал четвертую победу подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч «короли» проведут в пятницу, 23 февраля, дома против «Нэшвилла».