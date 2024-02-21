Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Адмирал
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Коламбус
51
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Локомотив
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Нэшвилл
35
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Ванкувер
31
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Миннесота
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Нью-Джерси
62
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Айлендерс
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Даллас
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Оттава
ОТ
32
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:30
Лос-Анджелес
Коламбус
51
06:00
Вегас
Нэшвилл
35
05:00
Колорадо
Ванкувер
31
04:00
Виннипег
Миннесота
63
03:00
Вашингтон
Нью-Джерси
62
03:00
Питтсбург
Айлендерс
ОТ
45
03:00
Рейнджерс
Даллас
31
03:00
Флорида
Оттава
ОТ
32
Хоккей. НХЛ. Все результаты
12:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Байфилд забросил одну из лучших шайб сезона в НХЛ: видео

Нападающий «Лос-Анджелеса» Куинтон Байфилд стал автором одного из красивейших голов регулярного сезона в НХЛ.

Лос-Анджелес
КоламбусНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Второй номер драфта 2020 года открыл счет в домашней игре против «Коламбуса» (5:1). На исходе первого периода 21-летний канадец после вбрасывания у своих ворот подхватил шайбу и отправился в сольный проход через всю площадку. Дойдя до чужих ворот, Байфилд прокинул шайбу между ног защитнику гостей Заку Веренски, подработал ее коньком и в падении поразил ворота Элвиса Мерзликинса.

Байфилд проводит свой третий полноценный сезон в НХЛ. В текущем регулярном чемпионате на его счету 52 матча, в которых он набрал 42 (18+24) очка. Молодой канадец входит в тройку лучших снайперов своей команды в этом сезоне. Ранее Байфилд вошел в историю как самый высоко задрафтованный чернокожий хоккеист в НХЛ.

«Лос-Анджелес» одержал четвертую победу подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч «короли» проведут в пятницу, 23 февраля, дома против «Нэшвилла».

Лос-Анджелес
5:1
1:0, 2:1, 2:0
Коламбус
 «Рубин» объявил о переходе полузащитника из Сербии
«Барселона» стала лидером по продажам атрибутики в 2023 году
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь