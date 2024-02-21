Байфилд забросил одну из лучших шайб сезона в НХЛ: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240555" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй номер драфта 2020 года открыл счет в домашней игре против «Коламбуса» (5:1). На исходе первого периода 21-летний канадец после вбрасывания у своих ворот подхватил шайбу и отправился в сольный проход через всю площадку. Дойдя до чужих ворот, Байфилд прокинул шайбу между ног защитнику гостей Заку Веренски, подработал ее коньком и в падении поразил ворота Элвиса Мерзликинса.

Байфилд проводит свой третий полноценный сезон в НХЛ. В текущем регулярном чемпионате на его счету 52 матча, в которых он набрал 42 (18+24) очка. Молодой канадец входит в тройку лучших снайперов своей команды в этом сезоне. Ранее Байфилд вошел в историю как самый высоко задрафтованный чернокожий хоккеист в НХЛ.