Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Нэшвилл»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов на 39-й минуте матча сравнял счет, реализовав большинство, а в овертайме отметился результативной передачей на Мэтта Болди.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=3dade3fd699144ac&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240725" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Примечательно, что «Миннесота» забила в овертайме, заменив вратаря на четвертого полевого игрока. Это первый подобный случай в истории НХЛ с 2017 года. По правилам лиги в случае пропущенного гола в пустые ворота команда лишилась бы заработанного очка в основное время, поэтому замены вратарей в овертайме в НХЛ являются достаточно редким явлением.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=3d0b9a1b783057c1&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240728" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После 58 сыгранных матчей в активе Капризова 70 (31+39) набранных очков. 26-летний россиянин забросил 145-ю шайбу в заокеанской карьере и поднялся на 33-е место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ, обойдя Александра Радулова.