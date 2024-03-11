Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Нэшвилл»
«Миннесота» дома одержала победу над «Нэшвиллом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Миннесота» дома одержала победу над «Нэшвиллом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов на 39-й минуте матча сравнял счет, реализовав большинство, а в овертайме отметился результативной передачей на Мэтта Болди.
Примечательно, что «Миннесота» забила в овертайме, заменив вратаря на четвертого полевого игрока. Это первый подобный случай в истории НХЛ с 2017 года. По правилам лиги в случае пропущенного гола в пустые ворота команда лишилась бы заработанного очка в основное время, поэтому замены вратарей в овертайме в НХЛ являются достаточно редким явлением.
После 58 сыгранных матчей в активе Капризова 70 (31+39) набранных очков. 26-летний россиянин забросил 145-ю шайбу в заокеанской карьере и поднялся на 33-е место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ, обойдя Александра Радулова.
«Миннесота» одержала третью победу в четырех последних матчах и поднялась на девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. От зоны плей-офф «дикарей» отделяет шесть очков. Следующий матч команда сыграет в среду, 13 марта, дома против «Аризоны».