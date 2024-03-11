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08:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Нэшвилл»

«Миннесота» дома одержала победу над «Нэшвиллом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Миннесота
НэшвиллНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов на 39-й минуте матча сравнял счет, реализовав большинство, а в овертайме отметился результативной передачей на Мэтта Болди.

Во время загрузки произошла ошибка.

Примечательно, что «Миннесота» забила в овертайме, заменив вратаря на четвертого полевого игрока. Это первый подобный случай в истории НХЛ с 2017 года. По правилам лиги в случае пропущенного гола в пустые ворота команда лишилась бы заработанного очка в основное время, поэтому замены вратарей в овертайме в НХЛ являются достаточно редким явлением.

Во время загрузки произошла ошибка.

После 58 сыгранных матчей в активе Капризова 70 (31+39) набранных очков. 26-летний россиянин забросил 145-ю шайбу в заокеанской карьере и поднялся на 33-е место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ, обойдя Александра Радулова.

«Миннесота» одержала третью победу в четырех последних матчах и поднялась на девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. От зоны плей-офф «дикарей» отделяет шесть очков. Следующий матч команда сыграет в среду, 13 марта, дома против «Аризоны».

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