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17:39 (мск), источник: Sportmail.ru

У «Питтсбурга» украли партию игрушек в виде Яромира Ягра

Груз с игрушками был украден после его прибытия в Калифорнию.

ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
Источник: CBSNEWS

Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинс» объявил о том, что не смогут раздать болельщикам игрушечные фигурки Яромира Ягра в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

«Мы были шокированы тем, что стали жертвой кражи груза, и тесно сотрудничаем с местными и федеральными властями в расследовании. Хотя этот неприятный инцидент укрепил легендарность Яромира Ягра, который будет присутствовать в качестве нашего гостя на игре, мы с нетерпением ждем возможности раскрыть эту кражу и доставить бабблхэды Ягра нашими болельщиками», — сказал президент по бизнес-операциям «Питтсбурга» Кевин Аклин.

Болельщики получат ваучер с одноразовым сканируемым штрих-кодом, который понадобится, чтобы забрать игрушку позже.

Ягр играл за «Питтсбург» с 1990 по 2001 год. Клуб ранее провел торжественную церемонию и вывел из обращения номер 68, под которым чех играл за «пингвинов».

 У «Питтсбурга» украли партию игрушек в виде Яромира Ягра
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