У «Питтсбурга» украли партию игрушек в виде Яромира Ягра
Груз с игрушками был украден после его прибытия в Калифорнию.
Груз с игрушками был украден после его прибытия в Калифорнию.
Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинс» объявил о том, что не смогут раздать болельщикам игрушечные фигурки Яромира Ягра в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».
«Мы были шокированы тем, что стали жертвой кражи груза, и тесно сотрудничаем с местными и федеральными властями в расследовании. Хотя этот неприятный инцидент укрепил легендарность Яромира Ягра, который будет присутствовать в качестве нашего гостя на игре, мы с нетерпением ждем возможности раскрыть эту кражу и доставить бабблхэды Ягра нашими болельщиками», — сказал президент по бизнес-операциям «Питтсбурга» Кевин Аклин.
Болельщики получат ваучер с одноразовым сканируемым штрих-кодом, который понадобится, чтобы забрать игрушку позже.
Ягр играл за «Питтсбург» с 1990 по 2001 год. Клуб ранее провел торжественную церемонию и вывел из обращения номер 68, под которым чех играл за «пингвинов».