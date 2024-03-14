У «Питтсбурга» украли партию игрушек в виде Яромира Ягра

Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинс» объявил о том, что не смогут раздать болельщикам игрушечные фигурки Яромира Ягра в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

«Мы были шокированы тем, что стали жертвой кражи груза, и тесно сотрудничаем с местными и федеральными властями в расследовании. Хотя этот неприятный инцидент укрепил легендарность Яромира Ягра, который будет присутствовать в качестве нашего гостя на игре, мы с нетерпением ждем возможности раскрыть эту кражу и доставить бабблхэды Ягра нашими болельщиками», — сказал президент по бизнес-операциям «Питтсбурга» Кевин Аклин.