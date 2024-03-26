Спортсмен марта: Александр Овечкин

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За два месяца, с 26 января по 26 марта, россиянин забросил 18 шайб в 24 играх, приблизившись к «вечному» рекорду Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах, и установив по ходу марта пару новых рекордов лиги.

Так, например, Овечкин побил рекорды Гретцки по голам в марте и по числу игр с голами в регулярках. Также россиянин стал первым в НХЛ игроком в возрасте старше 38 лет, забросившим восемь шайб за пять игр.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240884&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

26 марта лига признала Овечкина первой звездой прошедшей недели.