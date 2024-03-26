Спортсмен марта: Александр Овечкин
НХЛ: таблица и календарь
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин неудачно начал сезон, но в марте вышел на невероятный уровень и побил несколько рекордов НХЛ.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин неудачно начал сезон, но в марте вышел на невероятный уровень и побил несколько рекордов НХЛ.
За два месяца, с 26 января по 26 марта, россиянин забросил 18 шайб в 24 играх, приблизившись к «вечному» рекорду Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах, и установив по ходу марта пару новых рекордов лиги.
Так, например, Овечкин побил рекорды Гретцки по голам в марте и по числу игр с голами в регулярках. Также россиянин стал первым в НХЛ игроком в возрасте старше 38 лет, забросившим восемь шайб за пять игр.
26 марта лига признала Овечкина первой звездой прошедшей недели.
Благодаря голам и результативным действиям Овечкина «Вашингтон» одержал в марте 8 побед (по состоянию на 26 марта) и включился в активную борьбу за попадание в плей-офф.