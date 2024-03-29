«Флорида» с Бобровским и Тарасенко вышла в плей-офф НХЛ

У гостей заброшенными шайбами отметились Райан Пулок (14'), Мэттью Барзал (29') и Жан-Габриэль Пажо (31'). У хозяев отличились Владимир Тарасенко (9') и Александр Барков (27').

Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко после обмена из «Оттавы» забросил четвертую шайбу за новую команду. Шайба оказалась в воротах не без помощи Пажо, который своей клюшкой переправил ее в собственные ворота. Результативной передачей в этой атаке отличился защитник «Флориды» Дмитрий Куликов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=eab767843b40337f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240941" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После 67 сыгранных матчей на счету Тарасенко 47 (21+26) набранных очков. У Куликова 18 (0+18) очков в 67 матчах.

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 26 из 28 бросков по своим воротам и одержал девятую победу в этом сезоне.

Несмотря на поражение, «Флорида» вместе с «Бостоном» и «Каролиной» гарантировала себе место в плей-офф от Восточной конференции. Также к этому близки «Торонто» и «Тампа», которые смогут забронировать себе путевку в плей-офф уже на следующей неделе.