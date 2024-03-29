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09:48 (мск), источник: Sportmail.ru

«Флорида» с Бобровским и Тарасенко вышла в плей-офф НХЛ

«Флорида» дома уступила «Айлендерс» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Флорида
АйлендерсНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Райан Пулок (14'), Мэттью Барзал (29') и Жан-Габриэль Пажо (31'). У хозяев отличились Владимир Тарасенко (9') и Александр Барков (27').

Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко после обмена из «Оттавы» забросил четвертую шайбу за новую команду. Шайба оказалась в воротах не без помощи Пажо, который своей клюшкой переправил ее в собственные ворота. Результативной передачей в этой атаке отличился защитник «Флориды» Дмитрий Куликов.

Во время загрузки произошла ошибка.

После 67 сыгранных матчей на счету Тарасенко 47 (21+26) набранных очков. У Куликова 18 (0+18) очков в 67 матчах.

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 26 из 28 бросков по своим воротам и одержал девятую победу в этом сезоне.

Несмотря на поражение, «Флорида» вместе с «Бостоном» и «Каролиной» гарантировала себе место в плей-офф от Восточной конференции. Также к этому близки «Торонто» и «Тампа», которые смогут забронировать себе путевку в плей-офф уже на следующей неделе.

«Флорида» потерпела шесть поражений в семи последних матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Востока, отставая от лидирующего «Рейнджерс» на пять очков. Следующий матч «пантеры» проведут в субботу, 30 марта, дома против «Детройта».

Флорида
2:3
1:1, 1:2, 0:0
Айлендерс
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