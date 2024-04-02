Панарин обошел Мессье по очкам в одном сезоне за «Рейнджерс»

У гостей дублем отметились Брайан Раст (1', 58') и Сидни Кросби (11', 60'), еще одну шайбу забросил Эмиль Бемстром (50'). У хозяев отличились Каапо Какко (51') и Джек Рословик (57').

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. После 75 сыгранных матчей на счету россиянина 108 (44+64) результативных балла.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=5159f56fccd65e2e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240978" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Панарин вышел на чистое третье место по набранным очкам в одном сезоне в истории «Рейнджерс», обойдя легенду клуба Марка Мессье (сезон-1991/92, 107). В ближайших играх нападающий может обойти Жана Рателя (сезон-1971/72, 109). Рекордсменом франшизы является Яромир Ягр (сезон-2005/06, 123).

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 15 из 18 бросков по своим воротам.