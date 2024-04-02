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10:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Панарин обошел Мессье по очкам в одном сезоне за «Рейнджерс»

«Питтсбург» на выезде одержал победу над «Рейнджерс» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Рейнджерс
ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

У гостей дублем отметились Брайан Раст (1', 58') и Сидни Кросби (11', 60'), еще одну шайбу забросил Эмиль Бемстром (50'). У хозяев отличились Каапо Какко (51') и Джек Рословик (57').

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. После 75 сыгранных матчей на счету россиянина 108 (44+64) результативных балла.

Во время загрузки произошла ошибка.

Панарин вышел на чистое третье место по набранным очкам в одном сезоне в истории «Рейнджерс», обойдя легенду клуба Марка Мессье (сезон-1991/92, 107). В ближайших играх нападающий может обойти Жана Рателя (сезон-1971/72, 109). Рекордсменом франшизы является Яромир Ягр (сезон-2005/06, 123).

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 15 из 18 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» прервали серию из пяти побед, но сохранили за собой лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч нью-йоркцы проведут в четверг, 4 марта, дома против «Нью-Джерси».

Рейнджерс
2:5
0:2, 0:0, 2:3
Питтсбург
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Панарин обошел Мессье по очкам в одном сезоне за «Рейнджерс»
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