Панарин обошел Мессье по очкам в одном сезоне за «Рейнджерс»
«Питтсбург» на выезде одержал победу над «Рейнджерс» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Питтсбург» на выезде одержал победу над «Рейнджерс» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
У гостей дублем отметились Брайан Раст (1', 58') и Сидни Кросби (11', 60'), еще одну шайбу забросил Эмиль Бемстром (50'). У хозяев отличились Каапо Какко (51') и Джек Рословик (57').
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. После 75 сыгранных матчей на счету россиянина 108 (44+64) результативных балла.
Панарин вышел на чистое третье место по набранным очкам в одном сезоне в истории «Рейнджерс», обойдя легенду клуба Марка Мессье (сезон-1991/92, 107). В ближайших играх нападающий может обойти Жана Рателя (сезон-1971/72, 109). Рекордсменом франшизы является Яромир Ягр (сезон-2005/06, 123).
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 15 из 18 бросков по своим воротам.
«Рейнджерс» прервали серию из пяти побед, но сохранили за собой лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч нью-йоркцы проведут в четверг, 4 марта, дома против «Нью-Джерси».