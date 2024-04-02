Макдэвид установил рекорд по передачам за сезон в XXI веке

У хозяев дублем в основное время отметился Брэйден Шенн (29', 42'). У гостей отличились Маттиас Экхольм (8') и Леон Драйзайтль (55'). Победную шайбу на третьей минуте овертайма забросил нападающий «Сент-Луиса» Брэндон Саад.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Для 27-летнего канадца это 97-я результативная передача в этом сезоне, что является рекордным показателем в НХЛ в XXI веке.

Ранее рекорд принадлежал его соотечественнику Джо Торнтону, который в сезоне-2005/06 сделал 96 результативных передач. Рекордом НХЛ являются 163 передачи Уэйна Гретцки в сезоне-1985/86. Стоит отметить, что у Макдэвида есть еще девять матчей на то, чтобы улучшить свой рекордный показатель по передачам в этом сезоне.

После 71 сыгранного матча на счету Макдэвида 126 (29+97) набранных очков. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона, отставая на один балл от соотечественника Натана Маккиннона и россиянина Никиты Кучерова.