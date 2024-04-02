Сидни Кросби повторил уникальное достижение Уэйна Гретцки

На счету 36-летнего канадца стало 82 (37+45) очка в нынешнем сезоне. Команды НХЛ проводят по 82 игры в регулярном чемпионате. Таким образом, за 8 игр до завершения сезона Кросби гарантировал 19-й сезон подряд, в котором он набирает в среднем одно (и более) очко за игру. Ранее это удавалось только Уэйну Гретцки. Легендарный канадец лишь в своем 20-м сезоне в НХЛ набрал меньше, чем одно очко в среднем за игру. Серия Кросби продолжается с начала его карьеры в НХЛ. В общей сложности Кросби набрал 1584 очка в 1264 матчах.