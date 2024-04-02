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11:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Сидни Кросби повторил уникальное достижение Уэйна Гретцки

Нападающий «Питтсбурга» повторил рекорд Гретцки, набрав в среднем 1 очко за матч в регулярном чемпионате в 19 сезонах НХЛ.

Питтсбург
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

«Питтсбург Пингвинз» на выезде со счетом 5:2 обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс». Три очка (2+1) в матче набрал капитан команды победителей Сидни Кросби.

На счету 36-летнего канадца стало 82 (37+45) очка в нынешнем сезоне. Команды НХЛ проводят по 82 игры в регулярном чемпионате. Таким образом, за 8 игр до завершения сезона Кросби гарантировал 19-й сезон подряд, в котором он набирает в среднем одно (и более) очко за игру. Ранее это удавалось только Уэйну Гретцки. Легендарный канадец лишь в своем 20-м сезоне в НХЛ набрал меньше, чем одно очко в среднем за игру. Серия Кросби продолжается с начала его карьеры в НХЛ. В общей сложности Кросби набрал 1584 очка в 1264 матчах.

Кросби был выбран «Пингвинз» под общим первым номером на драфте НХЛ 2005 года. В составе «Питтсбурга» хоккеист стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).

Рейнджерс
2:5
0:2, 0:0, 2:3
Питтсбург
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