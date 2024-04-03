Овечкин стал вторым в списке лучших ассистентов в НХЛ среди россиян
Капитан и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сделал 696-ю результативную передачу.
Капитан и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сделал 696-ю результативную передачу.
«Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Баффало Сейбрс» со счетом 2:6. Александр Овечкин впервые за 4 матча набрал результативное очко в НХЛ, сделав голевую передачу, которая стала для российского нападающего 696-й в лиге.
Таким образом, Овечкин стал вторым в списке лучших ассистентов в НХЛ среди россиян, сравнявшись по этому показателю с Сергеем Федоровым. Федоров играл в заокеанской лиге с 1990 по 2009 год, выступая за такие клубы как «Детройт Ред Уингз», «Анахайм Майти Дакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Свой последний сезон в НХЛ Федоров провел в одной команде с Александром Овечкиным.
Лидером среди российских хоккеистов является форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин — 794 передачи. 37-летний центральный нападающий всю свою карьеру в НХЛ (с 2006 года) выступает за клуб из Питтсбурга.
38-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ — 848. До рекорда канадца Уэйна Гретцки ему осталось 46 шайб.