<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240996&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Баффало Сейбрс» со счетом 2:6. Александр Овечкин впервые за 4 матча набрал результативное очко в НХЛ, сделав голевую передачу, которая стала для российского нападающего 696-й в лиге.

Таким образом, Овечкин стал вторым в списке лучших ассистентов в НХЛ среди россиян, сравнявшись по этому показателю с Сергеем Федоровым. Федоров играл в заокеанской лиге с 1990 по 2009 год, выступая за такие клубы как «Детройт Ред Уингз», «Анахайм Майти Дакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Свой последний сезон в НХЛ Федоров провел в одной команде с Александром Овечкиным.

Лидером среди российских хоккеистов является форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин — 794 передачи. 37-летний центральный нападающий всю свою карьеру в НХЛ (с 2006 года) выступает за клуб из Питтсбурга.