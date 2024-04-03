Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Ванкувер
63
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
Анахайм
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Оттава
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Бостон
03
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Чикаго
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Вашингтон
62
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Флорида
53
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Питтсбург
36
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Вегас
Ванкувер
63
04:00
Калгари
Анахайм
35
03:00
Миннесота
Оттава
32
03:00
Нэшвилл
Бостон
03
02:30
Айлендерс
Чикаго
21
02:00
Баффало
Вашингтон
62
02:00
Монреаль
Флорида
53
02:00
Нью-Джерси
Питтсбург
36
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин стал вторым в списке лучших ассистентов в НХЛ среди россиян

Капитан и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сделал 696-ю результативную передачу.

Вашингтон
БаффалоНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters
Во время загрузки произошла ошибка.

«Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Баффало Сейбрс» со счетом 2:6. Александр Овечкин впервые за 4 матча набрал результативное очко в НХЛ, сделав голевую передачу, которая стала для российского нападающего 696-й в лиге.

Таким образом, Овечкин стал вторым в списке лучших ассистентов в НХЛ среди россиян, сравнявшись по этому показателю с Сергеем Федоровым. Федоров играл в заокеанской лиге с 1990 по 2009 год, выступая за такие клубы как «Детройт Ред Уингз», «Анахайм Майти Дакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Свой последний сезон в НХЛ Федоров провел в одной команде с Александром Овечкиным.

Лидером среди российских хоккеистов является форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин — 794 передачи. 37-летний центральный нападающий всю свою карьеру в НХЛ (с 2006 года) выступает за клуб из Питтсбурга.

38-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ — 848. До рекорда канадца Уэйна Гретцки ему осталось 46 шайб.

Читайте также
Баффало
6:2
2:1, 1:1, 3:0
Вашингтон
Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Овечкин стал вторым в списке лучших ассистентов в НХЛ среди россиян
Алине Загитовой сделал массаж грузинский фигурист: видео
Игрок «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси летом отправится в турне по...
Головин — третий по стоимости игрок с постсоветского пространства
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь