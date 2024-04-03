Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от крупного поражения

У хозяев дублем отметился Джей-Джей Петерка (17', 31'), еще по одной шайбе забросили Земгус Гиргенсонс (16'), Расмус Далин (44'), Тейдж Томпсон (45') и Алекс Так (46'). У гостей забивали Мартин Фехервари (3') и Дилан Строум (40').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прервал серию из трех матчей без набранных очков и отметился передачей. 38-летний россиянин поучаствовал в голевой атаке в большинстве, которую завершил Дилан Строум.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=91c7726852a92248&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240996" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Всего Овечкин провел на льду 18 минут 58 секунд, нанес три броска в створ ворот, провел четыре силовых приема и закончил матч с отрицательным показателем полезности — «-2». После 71 сыгранного матча на его счету 59 (26+33) набранных очков.