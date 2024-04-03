Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от крупного поражения
«Баффало» дома обыграл «Вашингтон» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Баффало» дома обыграл «Вашингтон» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
У хозяев дублем отметился Джей-Джей Петерка (17', 31'), еще по одной шайбе забросили Земгус Гиргенсонс (16'), Расмус Далин (44'), Тейдж Томпсон (45') и Алекс Так (46'). У гостей забивали Мартин Фехервари (3') и Дилан Строум (40').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прервал серию из трех матчей без набранных очков и отметился передачей. 38-летний россиянин поучаствовал в голевой атаке в большинстве, которую завершил Дилан Строум.
Всего Овечкин провел на льду 18 минут 58 секунд, нанес три броска в створ ворот, провел четыре силовых приема и закончил матч с отрицательным показателем полезности — «-2». После 71 сыгранного матча на его счету 59 (26+33) набранных очков.
«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «столичные» проведут в пятницу, 5 апреля, дома против «Питтсбурга».