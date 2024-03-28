Клуб Овечкина останется в Вашингтоне до 2050 года

Владелец клубов Тед Леонсис и мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер подписали соглашение о проекте реконструкции Capital One Arena стоимостью 515 млн долларов. Средства будут выделены в полном объеме в ближайшие три года.

Леонсис на протяжении долгого времени не мог договориться с властями округа Колумбия о реконструкции арены, построенной в 1997 году. Американский миллиардер хотел, чтобы городские власти взяли на себя часть расходов и грозился перевести команды в город Александрия в соседнем штате Вирджиния, где местные власти уже выделили место для строительства новой арены.

Совет округа Колумбия должен ратифицировать договор реконструкции на следующей неделе, после чего Леонсис сможет заключить новый договор об аренде арены на 25 лет, который оставит его команды в Вашингтоне до 2050 года.

«Это великий день, и я испытываю огромное облегчение. Это правильное решение не только для города и его жителей, но и для нас. Это действительно хорошая и умная сделка», — сказал Леонсис.