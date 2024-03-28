Кучеров вновь возглавил гонку лучших бомбардиров НХЛ

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 25, 28.03.2024, 2:30 Тампа-Бэй 3 Бостон 1

У хозяев заброшенными шайбами отметились Митчелл Чаффи (11'), Брэйден Пойнт (27') и Никита Кучеров (60'). У гостей единственный результативный бросок на счету Павла Захи (18').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол в пустые ворота и вновь вышел в лидеры бомбардирской гонки НХЛ. После 71 сыгранного матча на счету россиянина 124 (42+82) набранных очка. Он на один результативный балл опережает капитана «Колорадо» Натана Маккиннона, на счету которого 123 (45+78) очков. Обоим игрокам до конца регулярки осталось провести по десять игр.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=0d47db1a6e51eae6&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240936" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кучеров забросил 42-ю шайбу в этом сезоне и побил личный рекорд по голам за сезон в НХЛ, который был установлен в сезоне-2018/19. Также россиянин оформил седьмую шайбу в пустые ворота в этом сезоне — столько же у него было за три предыдущих регулярки. Кучерову осталось забросить еще две шайбы в пустые, чтобы сравняться с рекордом лиги, который принадлежит Павлу Буре и Александру Овечкину.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 из 24 бросков по своим воротам и одержал 27-ю победу в этом сезоне. Он был признан первой звездой матча.

«Тампа» выиграла семь из восьми последних матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «молнии» проведут в воскресенье, 31 марта, дома против «Айлендерс».

В другом матче игрового дня «Оттава» на выезде обыграла «Баффало» (6:2). Счет в матче открыл защитник «Оттавы» Артем Зуб, забросивший четвертую шайбу в этом сезоне.