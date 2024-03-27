«Вашингтон» одержал важную победу в борьбе за плей-офф НХЛ

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 25, 27.03.2024, 2:00 Вашингтон 4 Детройт 3 ОТ

В составе хозяев в основное время отличились Ник Дауд (23'), Коннор Макмайкл (41') и Дилан Строум (45'). У гостей забивали Алекс Дебринкэт (25'), Дэвид Перрон (40') и Патрик Кейн (55'). Решающую шайбу на второй минуте овертайма забросил нападающий хозяев Дилан Строум.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прервал свою голевую серию из пяти матчей подряд и остался без набранных очков. 38-летний россиянин провел на льду 22 минуты 28 секунд, нанес четыре броска в створ ворот и провел два силовых приема, закончив матч с положительной полезностью — «+1». После 68 сыгранных матчей в активе Овечкина 58 (26+32) набранных очков.

«Вашингтон» одержал шестую победу в семи последних матчах и обыграл прямого конкурента за выход в плей-офф. «Столичные» закрепились на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, опережая «Детройт» на два очка и имея при этом одну игру в запасе. Следующий матч «Вашингтон» проведет в пятницу, 29 марта, на выезде против «Торонто».

Другие результаты игрового дня

«Нэшвилл» дома одержал победу над «Вегасом» (5:4 ОТ). Счет в матче открыл нападающий «Вегаса» Иван Барбашев, забросивший свой 100-й гол в НХЛ.

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«Монреаль» на выезде был сильнее «Колорадо» (2:1). Капитан «Колорадо» Натан Маккиннон забросил единственную шайбу своей команды и теперь делит первое место с Никитой Кучеровым в списке лучших бомбардиров сезона.

«Даллас» на выезде обыграл «Сан-Хосе» (6:3). Нападающие «Сан-Хосе» Александр Барабанов и Клим Костин отметились заброшенными шайбами.

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