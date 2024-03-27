Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон в НХЛ

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 25, 27.03.2024, 2:00 Рейнджерс 6 Филадельфия 5 ОТ

В составе хозяев дублем в основное время отметился Алексис Лафреньер (43', 54'), еще по одной шайбе забросили Мика Зибанежад (36'), Джонни Бродзински (42') и Винсент Трочек (50'). У гостей отличились Скотт Лоутон (23'), Райан Пелинг (32'), Трэвис Конекны (47'), Оуэн Типпетт (52') и Тайсон Ферстер (57'). Решающую шайбу на 36-й секунде овертайма в активе защитника «Рейнджерс» Адама Фокса.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился ассистентским хет-триком. В этом матче 32-летний россиянин впервые в карьере достиг отметки 100 очков в сезоне НХЛ. Он стал восьмым россиянином в истории лиги и седьмым игроком в истории «Рейнджерс», кому покорилось это достижение. Последним «синерубашечником», кому удалось преодолеть стоочковый рубеж, был Яромир Ягр в сезоне-2005/06.

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После 72 сыгранных матчей в активе Панарина 102 (43+59) набранных очка. Россиянин поднялся на четвертое место в списке лучших бомбардиров сезона, опередив чешского нападающего «Бостона» Давида Пастрняка.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 25, 27.03.2024, 2:00 Флорида 3 Бостон 4

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 36 из 41 бросков по своим воротам, одержав 31-ю победу в этом сезоне.

Защитник «Филадельфии» Егор Замула отметился результативной передачей. На счету 23-летнего россиянина после 60 сыгранных матчей 20 (5+15) набранных очков.

«Рейнджерс» одержали восемь побед в десяти последних матчей и стали первой командой в этом сезоне, которой удалось набрать 100 очков. Кроме того, нью-йоркцы первыми в этом сезоне гарантировали себе выход в плей-офф НХЛ. Следующий матч команда проведет в пятницу, 29 марта, на выезде против «Колорадо».

Другие результаты игрового дня

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 25, 27.03.2024, 2:00 Питтсбург 4 Каролина 1

«Бостон» на выезде обыграл «Флориду» (4:3). Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко и защитник «Флориды» Дмитрий Куликов отметились по результативной передаче. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 17 из 21 бросков по своим воротам.

«Питтсбург» дома победил «Каролину» (4:1). Единственный гол «Каролины» на счету защитника Дмитрия Орлова. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 18 из 20 бросков по своим воротам.

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«Нью-Джерси» на выезде переиграли «Торонто» (6:3). Защитник «Торонто» Илья Любушкин отметился шикарной голевой передачей через всю площадку на Остона Мэттьюса, который забросил 59-ю шайбу в этом сезоне.