Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» победить «Сент-Луис»

Счет в матче на шестой минуте открыл нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев, забросивший 11-ю шайбу в этом сезоне.

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За пять минут до конца встречи счет сравнял нападающий «Сент-Луиса» Брэндон Саад и перевел игру в овертайм. На 30-й секунде защитник «Вегаса» Ноа Хэнифин сбил нападающего «Сент-Луиса» Павла Бучневича, после чего судьи назначили буллит. Россиянин не сумел реализовать штрафной бросок и отправил шайбу точно в ловушку вратаря гостей Логана Томсона. Через 19 секунд забил нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо, который и принес итоговую победу своей команде.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=3ecee48d1e25b724&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240904" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Вегас» одержал шестую победу в восьми последних матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч «рыцари» проведут в среду, 27 марта, на выезде против «Нэшвилла».