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12:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» победить «Сент-Луис»

«Вегас» на выезде обыграл «Сент-Луис» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вегас
Сент-ЛуисНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Счет в матче на шестой минуте открыл нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев, забросивший 11-ю шайбу в этом сезоне.

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За пять минут до конца встречи счет сравнял нападающий «Сент-Луиса» Брэндон Саад и перевел игру в овертайм. На 30-й секунде защитник «Вегаса» Ноа Хэнифин сбил нападающего «Сент-Луиса» Павла Бучневича, после чего судьи назначили буллит. Россиянин не сумел реализовать штрафной бросок и отправил шайбу точно в ловушку вратаря гостей Логана Томсона. Через 19 секунд забил нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо, который и принес итоговую победу своей команде.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вегас» одержал шестую победу в восьми последних матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч «рыцари» проведут в среду, 27 марта, на выезде против «Нэшвилла».

В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес» одержал четвертую победу кряду, обыграв на выезде лидера Запада «Ванкувер» (3:2). Россияне в этой встрече остались без набранных очков.

Сент-Луис
1:2ОТ
0:1, 0:0, 1:0
Вегас
 Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» победить «Сент-Луис»
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