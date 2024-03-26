Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» победить «Сент-Луис»
«Вегас» на выезде обыграл «Сент-Луис» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Вегас» на выезде обыграл «Сент-Луис» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Счет в матче на шестой минуте открыл нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев, забросивший 11-ю шайбу в этом сезоне.
За пять минут до конца встречи счет сравнял нападающий «Сент-Луиса» Брэндон Саад и перевел игру в овертайм. На 30-й секунде защитник «Вегаса» Ноа Хэнифин сбил нападающего «Сент-Луиса» Павла Бучневича, после чего судьи назначили буллит. Россиянин не сумел реализовать штрафной бросок и отправил шайбу точно в ловушку вратаря гостей Логана Томсона. Через 19 секунд забил нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо, который и принес итоговую победу своей команде.
«Вегас» одержал шестую победу в восьми последних матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч «рыцари» проведут в среду, 27 марта, на выезде против «Нэшвилла».
В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес» одержал четвертую победу кряду, обыграв на выезде лидера Запада «Ванкувер» (3:2). Россияне в этой встрече остались без набранных очков.