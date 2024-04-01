События недели. Грузия и Украина вышли на Евро, в РПЛ тур ничьих

Определились последние участники Евро-2024

Состоялись финалы стыковых матчей квалификации Евро-2024 в Германии. Сборная Грузии победила Грецию по пенальти и впервые сыграет на Евро. Еще одну путевку также в серии пенальти добыла сборная Польши. Благодаря голу Михаила Мудрика на 84-й минуте матча, волевую победу над Исландией одержала сборная Украины. В чемпионате Европы примут участие 24 сборные. Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Успехи Миранчука и Головина

В главном матче тура АПЛ «Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничью (0:0), что позволило «Ливерпулю», одержавшему волевую победу над «Брайтоном», выйти на первое место.

«Бавария» дома уступила «Боруссии» Дортмунд (0:2) и уже на 13 очков отстает от «Байера» за 7 туров до завершения чемпионата Германии. Леверкузенцы победили «Хоффенхайм» (2:1). «Байер» не проигрывает 39 матчей подряд со старта сезона.

Дубль Родриго принес «Реалу» победу над «Атлетиком» — 2:0. «Барселона» с минимальным счетом обыграла «Лас-Пальмас». Отрыв мадридцев от сине-гранатовых по-прежнему составляет 8 очков. «Жирона» в добавленное время вырвала 3 очка в матче с «Бетисом» и продолжает занимать третье месте в таблице Ла Лиги. Испанская Marca назвала Арсена Захаряна главным героем победного матча «Реал Сосьедад» с «Алавесом». Россиянин отдал голевой пас с углового.

Гол и пас Алексея Миранчука помогли «Аталанте» уверенно победить «Наполи» (3:0). «Ювентус» в драматичном матче уступил римскому «Лацио», пропустив единственный мяч в самой концовке встречи.

Александр Головин записал на свой счет результативную передачу в матче Лиги 1 — «Монако» разгромил «Метц» со счетом 5:2. Россиянин вошел в тройку лучших ассистентов чемпионата Франции.

РПЛ. Лидеры теряют очки

Прошел 22-й тур РПЛ. «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1). Также вничью сыграл и «Краснодар» — 1:1 с «Локомотивом». «Ростов» в выездном матче разгромил идущее на третьем месте «Динамо» (4:1). ЦСКА — с «Сочи» на выезде (2:2), а «Спартак» — дома с «Уралом» (0:0).

Достижения российских хоккеистов в НХЛ

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков возглавил рейтинг НХЛ по коэффициенту надежности. Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» стал восьмым хоккеистом из России, набравшим 100+ очков за сезон в НХЛ. Никита Кучеров обновил личный рекорд по голам за сезон НХЛ — 42. Александр Овечкин на прошедшей неделе не забивал. На его счету в общей сложности 848 голов. До рекорда Гретцки российскому бомбардиру остается 46 шайб. Экс-голкипер ЦСКА Иван Федотов присоединился к «Филадельфии».

Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина

Омский «Авангард», проигрывая 0−2 в серии «Локомотиву», смог довести дело до седьмого матча, но в полуфинал вышли ярославцы. Московский «Спартак» уступил в шести матчах «Металлургу» из Магнитогорска. Три клуба Востока вышли в полуфинал — все представляют Урал. Полуфинальные пары: «Металлург» сыграет с «Автомобилистом», «Локомотив» — с челябинским «Трактором».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240968&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Турниры WTA и ATP в Майами

В финале турнира WTA 1000 в Майами американская теннисистка Даниэль Коллинс была сильнее Елены Рыбакиной из Казахстана. Россиянка Елена Александрова дошла до полуфинала, обыграв по ходу турнира лидера мирового рейтинга из Польши Игу Свентек и пятую ракетку мира Джессику Пегулу из США, и впервые вошла в топ-15 рейтинга WTA.

Там же в Майами в мужском одиночном турнире титул достался Яннику Синнеру из Италии, который в финале в двух сетах переиграл болгарина Григора Димитрова. Таким образом, итальянец отобрал у испанца Карлоса Алькараса звание второй ракетки мира. Россиянин Даниил Медведев уступил в полуфинале турнира во Флориде будущему победителю.

Чемпионат России по биатлону

В Тюмени проходит национальное первенство по биатлону. Победу в спринтерских гонках одержали Виктория Сливко и Карим Халили, который также победил и в масс-старте. Команда Беларуси выиграла смешанную эстафету на чемпионате России по биатлону, но золото вручили команде Новосибирской области. Евгений Гараничев, объявивший о завершении спортивной карьеры по окончании нынешнего сезона, одержал победы в сингл-миксте с Викторией Сливко и мужской эстафетной гонке. В женской эстафете победила команда ХМАО, лидером которого является Кристина Резцова.

Бокс и MMA