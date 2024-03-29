Биатлонист Роман Еремин отдал золотую медаль ЧР белорусам

28 марта в смешанной эстафете на чемпионате России в Тюмени первыми к финишу пришли биатлонисты сборной Беларуси (Анна Сола, Динара Смольская, Дмитрий Лазовский, Антон Смольский). Белорусы выступают на чемпионате России вне зачета, поэтому золотые медали были вручены команде Новосибирской области (Анастасия Гришина, Евгения Буртасова, Роман Еремин, Даниил Серохвостов), которая финишировала в эстафете второй.

Как сообщила олимпийская чемпионка Динара Смольская (ранее выступавшая под фамилией Алимбекова), Роман Еремин вручил белорусской команде золотую медаль за победу в смешанной эстафете на чемпионате России.

«Он зашел к нам вечером в гости и сказал, что эта медаль принадлежит нам и пусть она останется у нас. Роман — добрый парень. Антону Смольскому он очень нравится. Он всегда говорил, что Роман — сильный. Нам приятен такой жест», — приводит слова Смольской «СЭ».