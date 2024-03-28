Биатлонисты проведут гонки на ЧР с наклейками, посвященными Гараничеву
Все участники чемпионата России по биатлону проведут оставшиеся гонки с наклейками на винтовках, посвященными завершающему карьеру призеру ОИ-2014 Евгению Гараничеву.
Все участники чемпионата России по биатлону проведут оставшиеся гонки с наклейками на винтовках, посвященными завершающему карьеру призеру ОИ-2014 Евгению Гараничеву.
«В субботу и воскресенье участники Альфа‑Банк чемпионата России будут стартовать с наклейками на винтовках, посвященных Гараничеву», — сообщили в телеграм-канале Союза биатлонистов России.
30 марта пройдут женская эстафета и мужской масс‑старт, 31 марта — женский масс‑старт и мужская эстафета.
Ранее Гараничев и Сливко, представляющие Тюменскую область, выиграли сингл-микст. Победители показали результат 42 минуты 0,5 секунды.
13 марта 36-летний Евгений Гараничев объявил о завершении карьеры на пресс-конференции, организованной правительством Тюменской области. Чемпионат России по биутлону его последний старт.
Гараничев выиграл бронзу на Олимпийских Играх 2014 года в Сочи в индивидуальной гонке. Он также стал трехкратным чемпионом Европы и трехкратным чемпионом России. На его счету 247 стартов на этапах Кубка Мира, в которых он одержал восемь побед (одну — личную) и 27 раз поднимался на подиум.