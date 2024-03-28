Биатлонисты проведут гонки на ЧР с наклейками, посвященными Гараничеву

Гараничев выиграл бронзу на Олимпийских Играх 2014 года в Сочи в индивидуальной гонке. Он также стал трехкратным чемпионом Европы и трехкратным чемпионом России. На его счету 247 стартов на этапах Кубка Мира, в которых он одержал восемь побед (одну — личную) и 27 раз поднимался на подиум.