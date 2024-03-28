Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Авангард
Хоккей. НХЛ
29.03
Каролина
Детройт
Хоккей. НХЛ
29.03
Монреаль
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
29.03
Оттава
Чикаго
Хоккей. НХЛ
29.03
Питтсбург
Коламбус
Хоккей. НХЛ
29.03
Торонто
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
29.03
Флорида
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
29.03
Виннипег
Вегас
Хоккей. НХЛ
29.03
Миннесота
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
29.03
Сент-Луис
Калгари
Хоккей. НХЛ
29.03
Колорадо
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
29.03
Эдмонтон
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй
Бостон
31
Все события
15:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Биатлонисты проведут гонки на ЧР с наклейками, посвященными Гараничеву

Все участники чемпионата России по биатлону проведут оставшиеся гонки с наклейками на винтовках, посвященными завершающему карьеру призеру ОИ-2014 Евгению Гараничеву.

Источник: РИА "Новости"

«В субботу и воскресенье участники Альфа‑Банк чемпионата России будут стартовать с наклейками на винтовках, посвященных Гараничеву», — сообщили в телеграм-канале Союза биатлонистов России.

30 марта пройдут женская эстафета и мужской масс‑старт, 31 марта — женский масс‑старт и мужская эстафета.

Ранее Гараничев и Сливко, представляющие Тюменскую область, выиграли сингл-микст. Победители показали результат 42 минуты 0,5 секунды.

13 марта 36-летний Евгений Гараничев объявил о завершении карьеры на пресс-конференции, организованной правительством Тюменской области. Чемпионат России по биутлону его последний старт.

Гараничев выиграл бронзу на Олимпийских Играх 2014 года в Сочи в индивидуальной гонке. Он также стал трехкратным чемпионом Европы и трехкратным чемпионом России. На его счету 247 стартов на этапах Кубка Мира, в которых он одержал восемь побед (одну — личную) и 27 раз поднимался на подиум.

Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Биатлонисты проведут гонки на ЧР с наклейками, посвященными Гараничеву
Самый долгий марафонский забег длился 54 года. Как это вообще возможно?
«Сибирь» покинет весь тренерский штаб команды
Овечкин поддержал мальчика, пострадавшего при теракте в «Крокусе»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь