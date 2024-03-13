Бронзовый призер ОИ-2014 Евгений Гараничев завершает карьеру

«Сегодня для меня очень волнительный день. После перенесенного коронавируса на протяжении трех лет у меня были проблемы со здоровьем. Появлялись какие-то инфекции, заболевания. Я решил, что этот сезон для меня будет крайним. Я завершаю свою спортивную карьеру. Но на этом жизнь не заканчивается. Я буду продолжать развиваться и быть нужным Тюменской области, пытаться найти себя в спорте в другом амплуа», — сказал Гараничев.