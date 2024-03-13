Бронзовый призер ОИ-2014 Евгений Гараничев завершает карьеру
Российский биатлонист Евгений Гараничев объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает портал «Тюменская арена».
Российский биатлонист Евгений Гараничев объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает портал «Тюменская арена».
О своем решении 36-летний спортсмен объявил в ходе пресс-конференции, организованной правительством Тюменской области.
«Сегодня для меня очень волнительный день. После перенесенного коронавируса на протяжении трех лет у меня были проблемы со здоровьем. Появлялись какие-то инфекции, заболевания. Я решил, что этот сезон для меня будет крайним. Я завершаю свою спортивную карьеру. Но на этом жизнь не заканчивается. Я буду продолжать развиваться и быть нужным Тюменской области, пытаться найти себя в спорте в другом амплуа», — сказал Гараничев.
Последним турнирном в карьере биатлониста станет чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 23 по 31 марта.
Гараничев является бронзовым призером Олимпийских Игр 2014 года в Сочи в индивидуальной гонке, трехкратным чемпионом Европы и трехкратным чемпионом России. На его счету 247 стартов на этапах Кубка Мира, в которых он одержал восемь побед (одну — личную) и 27 раз поднимался на подиум.
В нынешнем сезоне Гараничев занял 26-е место в общем зачете Кубка России. Его лучшим результатом было пятое место в спринте на втором этапе в Уфе.