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13:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Бронзовый призер ОИ-2014 Евгений Гараничев завершает карьеру

Российский биатлонист Евгений Гараничев объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает портал «Тюменская арена».

Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

О своем решении 36-летний спортсмен объявил в ходе пресс-конференции, организованной правительством Тюменской области.

«Сегодня для меня очень волнительный день. После перенесенного коронавируса на протяжении трех лет у меня были проблемы со здоровьем. Появлялись какие-то инфекции, заболевания. Я решил, что этот сезон для меня будет крайним. Я завершаю свою спортивную карьеру. Но на этом жизнь не заканчивается. Я буду продолжать развиваться и быть нужным Тюменской области, пытаться найти себя в спорте в другом амплуа», — сказал Гараничев.

Последним турнирном в карьере биатлониста станет чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 23 по 31 марта.

Гараничев является бронзовым призером Олимпийских Игр 2014 года в Сочи в индивидуальной гонке, трехкратным чемпионом Европы и трехкратным чемпионом России. На его счету 247 стартов на этапах Кубка Мира, в которых он одержал восемь побед (одну — личную) и 27 раз поднимался на подиум.

В нынешнем сезоне Гараничев занял 26-е место в общем зачете Кубка России. Его лучшим результатом было пятое место в спринте на втором этапе в Уфе.

 Бронзовый призер ОИ-2014 Евгений Гараничев завершает карьеру
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