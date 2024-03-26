Текущие события
Футбол. Сборные
2-й тайм
Молдавия
Каймановы Острова
40
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Грузия
Греция
Футбол. Лига наций
20:00
Литва
Гибралтар
Футбол. Сборные
20:00
Латвия
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
20:00
Финляндия
Эстония
Футбол. Сборные
21:00
Норвегия
Словакия
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Косово
Футбол. Сборные
21:00
Мальта
Беларусь
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Локомотив
42
Футбол. Сборные
22:00
Чехия
Армения
Футбол. Сборные
22:15
Дания
Фарерские острова
Футбол. Сборные
22:30
Румыния
Колумбия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Уэльс
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Украина
Исландия
Футбол. Сборные
22:45
Англия
Бельгия
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Нидерланды
Футбол. Сборные
22:45
Шотландия
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
22:45
Ирландия
Швейцария
Футбол. Сборные
22:45
Словения
Португалия
Футбол. Сборные
22:45
Австрия
Турция
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Чили
Футбол. Сборные
23:00
Египет
Хорватия
Футбол. Сборные
23:30
Испания
Бразилия
Хоккей. НХЛ
27.03
Вашингтон
Детройт
Хоккей. НХЛ
27.03
Питтсбург
Каролина
Хоккей. НХЛ
27.03
Рейнджерс
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
27.03
Флорида
Бостон
Хоккей. НХЛ
27.03
Торонто
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
27.03
Виннипег
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
27.03
Нэшвилл
Вегас
Хоккей. НХЛ
27.03
Чикаго
Калгари
Хоккей. НХЛ
27.03
Колорадо
Монреаль
Хоккей. НХЛ
27.03
Аризона
Коламбус
Хоккей. НХЛ
27.03
Сиэтл
Анахайм
Хоккей. НХЛ
27.03
Сан-Хосе
Даллас
Футбол. Сборные
27.03
Аргентина
Коста-Рика
Все события
17:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Губерниев: Стыдно, что организаторы ЧР не включают гимн Беларуси

Дмитрий Губерниев высказался о том, что организаторы чемпионата России не включили гимн Беларуси на церемонии награждения.

26 марта белорусская биатлонистка Анна Сола стала победительницей гонки преследования на чемпионате России, который проходит в Тюмени.

«Сегодня хороший спортивный день!!! “Матч ТВ” порадовал Анну Солу, гимн Республики Беларусь прозвучал в прямом эфире. Коллеги молодцы, а вот все организаторы ЧР по биатлону, увы, забоялись включить на стадионе гимн дружественной страны. Я всех лично просил и Майгурова тоже… Но, нет… Типа регламент…. Мне лично стыдно и неловко. Мы большая и сильная страна, Беларусь наш друг и союзник, но медали не вручаем, гимн не включаем. Эту ситуацию надо менять!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

Спортсменка из Беларуси допустила два промаха и преодолела дистанцию за 33.21,8. Второе место заняла представительница Московской области Полина Шевнина, промахнувшаяся дважды и отставшая от лидера на 5,9 секунды. Третьей стала биатлонистка Виктория Сливко, представляющая Тюменскую область.

 СМИ: «Барселона» намерена подписать Холанда летом 2025 года
Никита Володин: Ощущал обиду, когда не мог найти партнершу в РФ
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь