Губерниев: Стыдно, что организаторы ЧР не включают гимн Беларуси

«Сегодня хороший спортивный день!!! “Матч ТВ” порадовал Анну Солу, гимн Республики Беларусь прозвучал в прямом эфире. Коллеги молодцы, а вот все организаторы ЧР по биатлону, увы, забоялись включить на стадионе гимн дружественной страны. Я всех лично просил и Майгурова тоже… Но, нет… Типа регламент…. Мне лично стыдно и неловко. Мы большая и сильная страна, Беларусь наш друг и союзник, но медали не вручаем, гимн не включаем. Эту ситуацию надо менять!» — написал Губерниев в телеграм-канале.