Губерниев: Стыдно, что организаторы ЧР не включают гимн Беларуси
Дмитрий Губерниев высказался о том, что организаторы чемпионата России не включили гимн Беларуси на церемонии награждения.
Дмитрий Губерниев высказался о том, что организаторы чемпионата России не включили гимн Беларуси на церемонии награждения.
26 марта белорусская биатлонистка Анна Сола стала победительницей гонки преследования на чемпионате России, который проходит в Тюмени.
«Сегодня хороший спортивный день!!! “Матч ТВ” порадовал Анну Солу, гимн Республики Беларусь прозвучал в прямом эфире. Коллеги молодцы, а вот все организаторы ЧР по биатлону, увы, забоялись включить на стадионе гимн дружественной страны. Я всех лично просил и Майгурова тоже… Но, нет… Типа регламент…. Мне лично стыдно и неловко. Мы большая и сильная страна, Беларусь наш друг и союзник, но медали не вручаем, гимн не включаем. Эту ситуацию надо менять!» — написал Губерниев в телеграм-канале.
Спортсменка из Беларуси допустила два промаха и преодолела дистанцию за 33.21,8. Второе место заняла представительница Московской области Полина Шевнина, промахнувшаяся дважды и отставшая от лидера на 5,9 секунды. Третьей стала биатлонистка Виктория Сливко, представляющая Тюменскую область.