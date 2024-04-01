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10:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский вратарь возглавил рейтинг НХЛ по коэффициенту надежности

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков лидирует в НХЛ по коэффициенту надежности в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

КаролинаНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

С начала года Кочетков провел за «ураганов» 28 матчей, в которых одержал 17 побед при коэффициенте надежности 2,15. Также 24-летний россиянин имеет второй лучший показатель отраженных бросков с начала года — 92,1%.

Накануне в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (3:0) Кочетков отразил все 26 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

Кочетков проводит свой первый полноценный сезон в НХЛ. По итогам февраля лига признала россиянина новичком месяца. В домашней игре против «Флориды» (1:0) он отразил все 44 броска по своим воротам и обновил рекорд НХЛ по числу сейвов для вратарей-новичков.

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Монреаль
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0:0, 0:1, 0:2
Каролина
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