Российский вратарь возглавил рейтинг НХЛ по коэффициенту надежности

С начала года Кочетков провел за «ураганов» 28 матчей, в которых одержал 17 побед при коэффициенте надежности 2,15. Также 24-летний россиянин имеет второй лучший показатель отраженных бросков с начала года — 92,1%.

Накануне в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (3:0) Кочетков отразил все 26 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.