Российский вратарь возглавил рейтинг НХЛ по коэффициенту надежности
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков лидирует в НХЛ по коэффициенту надежности в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков лидирует в НХЛ по коэффициенту надежности в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
С начала года Кочетков провел за «ураганов» 28 матчей, в которых одержал 17 побед при коэффициенте надежности 2,15. Также 24-летний россиянин имеет второй лучший показатель отраженных бросков с начала года — 92,1%.
Накануне в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (3:0) Кочетков отразил все 26 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.
Кочетков проводит свой первый полноценный сезон в НХЛ. По итогам февраля лига признала россиянина новичком месяца. В домашней игре против «Флориды» (1:0) он отразил все 44 броска по своим воротам и обновил рекорд НХЛ по числу сейвов для вратарей-новичков.