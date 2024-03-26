Александрова обыграла первую ракетку мира на турнире в Майами
Российская теннисистка Екатерина Александрова сенсационно обыграла первую ракетку мира Игу Швентек (6:4, 6:2) в четвертом круге турнира WTA-1000 в Майами.
Российская теннисистка Екатерина Александрова сенсационно обыграла первую ракетку мира Игу Швентек (6:4, 6:2) в четвертом круге турнира WTA-1000 в Майами.
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Александрова захватила лидерство в самом начале матча, совершив брейк уже в первом гейме. Всего россиянка восемь раз подала на вылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта из шести. На счету Швентек три эйса, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-поинт.
Александрова занимает 16-е место в рейтинге WTA. Для 29-летней россиянки это первая победа над лидером женского мирового рейтинга и пятая — над представительницей топ-5.
«Я просто старалась выиграть каждое очко, начиная с первого и заканчивая последним. У меня не было никаких ожиданий перед матчем, потому что я знала, что он будет очень сложным. Мы уже столько раз играли. Каждый раз, когда мы встречались, это была битва, трудно играть против нее. Я просто выходила на корт и старалась сделать все, что в моих силах. Думаю, у меня неплохо получилось», — сказала Александрова после игры.
Александрова осталась единственной представительницей России на этом турнире. В четвертьфинале ей предстоит сыграть с пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой, которая в четвертом круге обыграла соотечественницу Эмму Наварро (7:6, 6:3). Счет в личных встречах — 1−0 в пользу Пегулы.
Турнир WTA-1000 завершится 30 марта. Призовой фонд соревнований составляет 9 млн долларов. Действующей победительницей турнира является Петра Квитова из Чехии, которая в прошлом году в четвертьфинале обыграла Александрову (6:4, 3:6, 6:3).