Александрова обыграла первую ракетку мира на турнире в Майами

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Александрова захватила лидерство в самом начале матча, совершив брейк уже в первом гейме. Всего россиянка восемь раз подала на вылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта из шести. На счету Швентек три эйса, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-поинт.

«Я просто старалась выиграть каждое очко, начиная с первого и заканчивая последним. У меня не было никаких ожиданий перед матчем, потому что я знала, что он будет очень сложным. Мы уже столько раз играли. Каждый раз, когда мы встречались, это была битва, трудно играть против нее. Я просто выходила на корт и старалась сделать все, что в моих силах. Думаю, у меня неплохо получилось», — сказала Александрова после игры.