Павлович заявил, что боя против Волкова не будет

Источник: Соцсети

На прошлой неделе президент UFC Дана Уайт анонсировал бой между двумя российскими бойцами, который должен будет пройти 22 июня на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии.

«Никакого боя против Саши не будет с моей стороны, и я думаю, что с его стороны тоже дадут отказ. Сейчас наши агенты все должны уладить. Мы ничего не обговаривали, и UFC изначально знали, что мы подеремся в том случае, если это будет поединок за титул и никак иначе», — сказал Павлович.

Павлович занимает третье место в рейтинге UFC в тяжелом весе. На счету 31-летнего россиянина 20 боев в ММА, в которых он одержал 18 побед (15 — нокаутом) при двух поражениях. Последний поединок в UFC Павлович провел в ноябре 2023 года, уступив в первом раунде нокаутом англичанину Тому Асиналлу. Это был бой за титул временного чемпиона в тяжелом весе.