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12:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Павлович заявил, что боя против Волкова не будет

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сергей Павлович сообщил, что он не будет биться с соотечественником Александром Волковым. Об этом сообщает телеграм-канал «Ударные новости».

Источник: Соцсети

На прошлой неделе президент UFC Дана Уайт анонсировал бой между двумя российскими бойцами, который должен будет пройти 22 июня на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии.

«Никакого боя против Саши не будет с моей стороны, и я думаю, что с его стороны тоже дадут отказ. Сейчас наши агенты все должны уладить. Мы ничего не обговаривали, и UFC изначально знали, что мы подеремся в том случае, если это будет поединок за титул и никак иначе», — сказал Павлович.

Павлович занимает третье место в рейтинге UFC в тяжелом весе. На счету 31-летнего россиянина 20 боев в ММА, в которых он одержал 18 побед (15 — нокаутом) при двух поражениях. Последний поединок в UFC Павлович провел в ноябре 2023 года, уступив в первом раунде нокаутом англичанину Тому Асиналлу. Это был бой за титул временного чемпиона в тяжелом весе.

Волков занимает шестое место в рейтинге тяжеловесов UFC. На счету 35-летнего россиянина 47 боев в ММА, в которых он одержал 37 побед (24 — нокаутом) при десяти поражениях. Последний поединок в UFC Волков провел в сентябре 2023 года, победив австралийца Тая Туивасу во втором раунде удушающим приемом.

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