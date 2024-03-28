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08:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Александрова вышла в полуфинал турнира в Майами

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу (3:6, 6:4, 6:4) в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Майами.

Источник: Reuters

Встреча продолжалась 1 час 58 минуты. Александрова три раз подала на вылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Пегулы один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

«Мне было очень трудно, потому что Пегула играла потрясающе. В третьем сете были такие моменты, когда я не понимала, как можно вернуть мяч под контроль. Я старалась ждать и использовать все возможности, которые у меня появлялись», — сказала Александрова после игры.

Александрова одержала третью победу над теннисистками из топ-5 рейтинга в этом году, что является наилучшим показателем в WTA-туре. На предыдущей стадии турнира 29-летняя россиянка обыграла первую ракетку мира Игу Швентек (6:4, 6:2).

Также для Александровой, занимающей 16-е место в рейтинге WTA, это второй выход в полуфинал турнира WTA-1000 в карьере. За выход в финал она поборется с 53-й ракеткой мира американкой Даниэль Коллинз, которая в четвертьфинале обыграла француженку Каролин Гарсию (6:3, 6:2). В другом полуфинале встретятся Виктория Азаренко из Беларуси и Елена Рыбакина из Казахстана.

Турнир WTA-1000 завершится 30 марта. Призовой фонд соревнований составляет 9 млн долларов. Действующей победительницей турнира является Петра Квитова из Чехии, которая в прошлогоднем финале обыграла Елену Рыбакину (7:6, 6:2).

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