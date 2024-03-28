Александрова вышла в полуфинал турнира в Майами

Встреча продолжалась 1 час 58 минуты. Александрова три раз подала на вылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Пегулы один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

«Мне было очень трудно, потому что Пегула играла потрясающе. В третьем сете были такие моменты, когда я не понимала, как можно вернуть мяч под контроль. Я старалась ждать и использовать все возможности, которые у меня появлялись», — сказала Александрова после игры.

Александрова одержала третью победу над теннисистками из топ-5 рейтинга в этом году, что является наилучшим показателем в WTA-туре. На предыдущей стадии турнира 29-летняя россиянка обыграла первую ракетку мира Игу Швентек (6:4, 6:2).

Также для Александровой, занимающей 16-е место в рейтинге WTA, это второй выход в полуфинал турнира WTA-1000 в карьере. За выход в финал она поборется с 53-й ракеткой мира американкой Даниэль Коллинз, которая в четвертьфинале обыграла француженку Каролин Гарсию (6:3, 6:2). В другом полуфинале встретятся Виктория Азаренко из Беларуси и Елена Рыбакина из Казахстана.