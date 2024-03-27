Циципас и Бадоса пришли в гости к Бекхэму на базу «Интер Майами»

Циципас и Бадоса, которых связывают романтические отношения, посетили базу футбольного клуба «Интер Майами». Они встретились с одним из владельцев команды Дэвидом Бекхэмом и несколькими футболистами. Теннисистам подарили джерси команды и кеды на которых Бекхэм оставил автограф.

Стефанос Циципас и Паула Бадоса находились в Майами, так как принимали участие в турнире серии «Мастерс». И Циципас, и Бадоса вылетели во втором круге соревнований. Стефанос проиграл представителю Канады Денису Шаповалову, а Паула не смогла одержать победу над своей подругой, второй ракеткой мира Ариной Соболенко.