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10:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Циципас и Бадоса пришли в гости к Бекхэму на базу «Интер Майами»

Теннисисты Стефанос Циципас и Паула Бадоса посетили базу «Интер Майами», где встретились с Дэвидом Бекхэмом и некоторыми футболистами.

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Циципас и Бадоса, которых связывают романтические отношения, посетили базу футбольного клуба «Интер Майами». Они встретились с одним из владельцев команды Дэвидом Бекхэмом и несколькими футболистами. Теннисистам подарили джерси команды и кеды на которых Бекхэм оставил автограф.

Стефанос Циципас и Паула Бадоса находились в Майами, так как принимали участие в турнире серии «Мастерс». И Циципас, и Бадоса вылетели во втором круге соревнований. Стефанос проиграл представителю Канады Денису Шаповалову, а Паула не смогла одержать победу над своей подругой, второй ракеткой мира Ариной Соболенко.

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