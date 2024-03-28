Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами

Матч против 23-й ракетки мира продолжался 1 час 41 минуту. Медведев сделал шесть подач на вылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырех. На счету его соперника восемь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

«В первом сете, думаю, я играл на хорошем уровне, не делал ничего лишнего — ровно столько, чтобы выиграть. Потом он начал играть намного лучше, и это были трудные розыгрыши, трудные очки. Николас подавал лучше, и это был всего лишь вопрос нескольких очков на тай-брейке. Я ожидал, что он получит большую поддержку от чилийцев, и это была хорошая атмосфера», — сказал Медведев после матча.

За место в финале турнира Медведев поборется с третьей ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Россиянин не может обыграть его на протяжении четырех матчей подряд, трижды уступив ему в матчах за титул. Последнее поражение Синнер нанес Медведеву в январе, обыграв его в финале Australian Open (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3).