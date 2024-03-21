Томас Бах: многие российские спортсмены хотят поехать на Олимпиаду

«Вы видели, к примеру, комментарий Даниила Медведева, в котором он очень четко объяснил свое намерение сыграть в Париже. Не вижу причин, по которым они не сыграли бы несколько недель спустя после Открытого чемпионата Франции на Олимпийских играх.
Мы также знаем, что многие российские спортсмены очень хотели бы принять участие в Играх. Вот почему они участвуют в квалификационных соревнованиях на тех же условиях, что и во время Игр в Париже. Вот причина, по которой я четко сказал “да”, — заявил Бах.
Ранее первая ракетка России и четвертая ракетка мира Даниил Медведев заявил о готовности выступить на Олимпийских играх в Париже.
На Олимпийских играх в Токио, который прошли в 2021 году, российские теннисисты завоевали две награды: Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев выиграли золото в миксте, а Карен Хачанов стал серебряным призером в мужском одиночном разряде.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.