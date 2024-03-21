Томас Бах: многие российские спортсмены хотят поехать на Олимпиаду

«Вы видели, к примеру, комментарий Даниила Медведева, в котором он очень четко объяснил свое намерение сыграть в Париже. Не вижу причин, по которым они не сыграли бы несколько недель спустя после Открытого чемпионата Франции на Олимпийских играх.



Мы также знаем, что многие российские спортсмены очень хотели бы принять участие в Играх. Вот почему они участвуют в квалификационных соревнованиях на тех же условиях, что и во время Игр в Париже. Вот причина, по которой я четко сказал “да”, — заявил Бах.