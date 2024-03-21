Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
Миннесота
60
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
СКА
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Аризона
52
Хоккей. НХЛ
02:30
Вашингтон
Торонто
37
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Грузия
Люксембург
Футбол. Сборные
20:00
Россия
Сербия
Футбол. Сборные
20:00
Кипр
Латвия
Футбол. Сборные
20:00
Черногория
Беларусь
Футбол. Сборные
21:00
Мальта
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Польша
Эстония
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Уэльс
Финляндия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Израиль
Исландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Босния и Герцеговина
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Греция
Казахстан
Футбол. Лига наций
22:45
Гибралтар
Литва
Футбол. Сборные
22:45
Португалия
Швеция
Футбол. Сборные
20.03
Сан-Марино
Сент-Киттс и Невис
13
Все события
10:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Томас Бах: многие российские спортсмены хотят поехать на Олимпиаду

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что большое количество российских спортсменов хотят принять участие в Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: AP 2023

«Вы видели, к примеру, комментарий Даниила Медведева, в котором он очень четко объяснил свое намерение сыграть в Париже. Не вижу причин, по которым они не сыграли бы несколько недель спустя после Открытого чемпионата Франции на Олимпийских играх.

Мы также знаем, что многие российские спортсмены очень хотели бы принять участие в Играх. Вот почему они участвуют в квалификационных соревнованиях на тех же условиях, что и во время Игр в Париже. Вот причина, по которой я четко сказал “да”, — заявил Бах.

Ранее первая ракетка России и четвертая ракетка мира Даниил Медведев заявил о готовности выступить на Олимпийских играх в Париже.

На Олимпийских играх в Токио, который прошли в 2021 году, российские теннисисты завоевали две награды: Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев выиграли золото в миксте, а Карен Хачанов стал серебряным призером в мужском одиночном разряде.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

 «Буду ломать кости». Фьюри оставил грозное послание Усику
Ла Лига обвинила «Реал» в давлении на судейский комитет
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь