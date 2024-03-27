Хачанов проиграл Звереву в ⅛ финала «Мастерса» в Майами
Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Германии Александру Звереву (1:6, 4:6) в четвертом круге «Мастерса» в Майами.
Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Германии Александру Звереву (1:6, 4:6) в четвертом круге «Мастерса» в Майами.
Встреча против пятой ракетки мира продолжалась 1 час 9 минут. Хачанов пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. Зверев также отыграл без двойных ошибок, сделал девять эйсов и реализовал три брейк-пойнта из четырех.
В четвертьфинале Зверев сыграет с 57-й ракеткой мира Фабианом Марожаном из Венгрии, который в четвертом круге обыграл австралийца Алекса Де Минаура (6:4, 0:6, 6:1).
После вылета Хачанова единственным представителем России на «Мастерсе» в Майами остался Даниил Медведев.
Все пары ¼ финала «Мастерса» в Майами:
«Мастерс» в Майами завершится 31 марта. Медведев является действующим победителем этого турнира — в прошлогоднем финале он обыграл итальянца Янника Синнера (7:5, 6:3).