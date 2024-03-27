Текущие события
Футбол. Сборные
05:45
Аргентина
Коста-Рика
31
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Даллас
36
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Коламбус
62
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Анахайм
40
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
Монреаль
12
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
Калгари
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Эдмонтон
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Вегас
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
02:30
Торонто
Нью-Джерси
36
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Детройт
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Каролина
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Филадельфия
ОТ
65
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Бостон
34
Футбол. Сборные
26.03
Испания
Бразилия
33
Футбол. Сборные
26.03
Франция
Чили
32
Футбол. Сборные
26.03
Египет
Хорватия
24
Футбол. Чемпионат Европы
26.03
Уэльс
Польша
П 4:5
00
Футбол. Чемпионат Европы
26.03
Украина
Исландия
21
Футбол. Сборные
26.03
Люксембург
Казахстан
21
Футбол. Сборные
26.03
Англия
Бельгия
22
Футбол. Сборные
26.03
Германия
Нидерланды
21
Футбол. Сборные
26.03
Шотландия
Северная Ирландия
01
Футбол. Сборные
26.03
Ирландия
Швейцария
01
Футбол. Сборные
26.03
Словения
Португалия
20
Футбол. Сборные
26.03
Австрия
Турция
61
Футбол. Сборные
26.03
Румыния
Колумбия
23
Футбол. Сборные
26.03
Дания
Фарерские острова
20
Футбол. Сборные
26.03
Чехия
Армения
21
Футбол. Сборные
26.03
Норвегия
Словакия
11
Футбол. Сборные
26.03
Венгрия
Косово
20
Футбол. Сборные
26.03
Мальта
Беларусь
00
Все события
09:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Хачанов проиграл Звереву в ⅛ финала «Мастерса» в Майами

Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Германии Александру Звереву (1:6, 4:6) в четвертом круге «Мастерса» в Майами.

Источник: AP 2023

Встреча против пятой ракетки мира продолжалась 1 час 9 минут. Хачанов пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. Зверев также отыграл без двойных ошибок, сделал девять эйсов и реализовал три брейк-пойнта из четырех.

В четвертьфинале Зверев сыграет с 57-й ракеткой мира Фабианом Марожаном из Венгрии, который в четвертом круге обыграл австралийца Алекса Де Минаура (6:4, 0:6, 6:1).

После вылета Хачанова единственным представителем России на «Мастерсе» в Майами остался Даниил Медведев.

Все пары ¼ финала «Мастерса» в Майами:

  • Александр Зверев (Германия, 5) — Фабиан Марожан (Венгрия, 57);
  • Карлос Алькарас (Испания, 2) — Григор Димитров (Болгария, 12);
  • Николас Харри (Чили, 23) — Даниил Медведев (Россия, 4);
  • Томаш Махач (Чехия, 60) — Янник Синнер (Италия, 3).

«Мастерс» в Майами завершится 31 марта. Медведев является действующим победителем этого турнира — в прошлогоднем финале он обыграл итальянца Янника Синнера (7:5, 6:3).

 Гол Жиру принес сборной Франции победу над Чили
Хвича станцевал лезгинку после выхода Грузии на Евро-2024: видео
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь