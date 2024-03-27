Хачанов проиграл Звереву в ⅛ финала «Мастерса» в Майами

Встреча против пятой ракетки мира продолжалась 1 час 9 минут. Хачанов пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. Зверев также отыграл без двойных ошибок, сделал девять эйсов и реализовал три брейк-пойнта из четырех.