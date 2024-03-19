Теннисист потерял сознание на «Мастерсе» в Майами: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=71dd1ee0a3350fa7&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240839" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В третьем сете встречи против соотечественника Гарольда Майо при счете 2:1 в свою пользу Казо внезапно упал на корт. 21-летнему теннисисту стало плохо из-за жары. Накануне температура воздуха в Майами достигала 33 градусов по Цельсию.

Врачи оказали Казо необходимую помощь, после чего он покинул корт на инвалидной коляске. Из-за его отказа Майо прошел в финал квалификации турнира в Майами.