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11:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисист потерял сознание на «Мастерсе» в Майами: видео

Французский теннисист Артюр Казо потерял сознание во время матча первого раунда квалификации «Мастерса» в Майами.

Во время загрузки произошла ошибка.

В третьем сете встречи против соотечественника Гарольда Майо при счете 2:1 в свою пользу Казо внезапно упал на корт. 21-летнему теннисисту стало плохо из-за жары. Накануне температура воздуха в Майами достигала 33 градусов по Цельсию.

Врачи оказали Казо необходимую помощь, после чего он покинул корт на инвалидной коляске. Из-за его отказа Майо прошел в финал квалификации турнира в Майами.

«Мастерс» в Майами пройдет с 20 по 31 марта. Действующим победителем турнира является российский теннисист Даниил Медведев, который в прошлогоднем финале обыграл итальянца Янника Синнера (7:5, 6:3).

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Теннисист потерял сознание на «Мастерсе» в Майами: видео
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