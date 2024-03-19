Теннисист потерял сознание на «Мастерсе» в Майами: видео
Французский теннисист Артюр Казо потерял сознание во время матча первого раунда квалификации «Мастерса» в Майами.
Французский теннисист Артюр Казо потерял сознание во время матча первого раунда квалификации «Мастерса» в Майами.
В третьем сете встречи против соотечественника Гарольда Майо при счете 2:1 в свою пользу Казо внезапно упал на корт. 21-летнему теннисисту стало плохо из-за жары. Накануне температура воздуха в Майами достигала 33 градусов по Цельсию.
Врачи оказали Казо необходимую помощь, после чего он покинул корт на инвалидной коляске. Из-за его отказа Майо прошел в финал квалификации турнира в Майами.
«Мастерс» в Майами пройдет с 20 по 31 марта. Действующим победителем турнира является российский теннисист Даниил Медведев, который в прошлогоднем финале обыграл итальянца Янника Синнера (7:5, 6:3).