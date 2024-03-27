Рыбакина сыграет с Азаренко за выход в финал турнира в Майами

Встреча против девятой ракетки мира продолжалась 2 часа 48 минут. Рыбакина сделала десять подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 16. На счету Саккари четыре эйса, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

«У меня нет слов, потому что я очень устала. Очень рада победе. Это была такая тяжелая битва. Мы играли раньше, и все было точно так же. Я счастлива, что мне удалось победить. Мне немного повезло с новыми мячами, было легче подавать. Теперь мне нужно восстановиться», — сказала Рыбакина после игры.