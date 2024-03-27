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09:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Рыбакина сыграет с Азаренко за выход в финал турнира в Майами

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, обыграла гречанку Марию Саккари (7:5, 6:7, 6:4) в четвертьфинале престижного турнира WTA-1000 в Майами.

Источник: AFP 2023

Встреча против девятой ракетки мира продолжалась 2 часа 48 минут. Рыбакина сделала десять подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 16. На счету Саккари четыре эйса, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

«У меня нет слов, потому что я очень устала. Очень рада победе. Это была такая тяжелая битва. Мы играли раньше, и все было точно так же. Я счастлива, что мне удалось победить. Мне немного повезло с новыми мячами, было легче подавать. Теперь мне нужно восстановиться», — сказала Рыбакина после игры.

За выход в финал турнира Рыбакина сыграет с 32-й ракеткой мира Викторией Азаренко. В четвертьфинале белорусская теннисистка обыграла представительницу Казахстана Юлию Путницеву (7:6, 1:6, 6:3).

Ближайшей ночью станут известны две другие полуфиналистки турнира. За одно из мест поборется россиянка Екатерина Александрова, которой будет противостоять американка Джессика Пегула.

Турнир WTA-1000 в Майами завершится 30 марта. Призовой фонд соревнований составляет 9 млн долларов. Действующей победительницей турнира является Петра Квитова из Чехии.

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