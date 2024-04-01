Екатерина Александрова впервые попала в топ-15 рейтинга WTA

На прошедшем турнире серии «Мастерс» в Майами Александрова дошла до полуфинала, обыграв по ходу соревнований первую ракетку мира Игу Свентек и занимающую пятую строчку американку Джессику Пегулу. В ½ финала Александрова уступила будущей чемпионке Даниэль Коллинз.

Первой ракеткой России осталась Дарья Касаткина, которая удерживает 11-е место в рейтинге WTA. Анастасия Павлюченкова поднялась на одну строчку и теперь занимает 21-е место, а Анна Калинская также улучшила позицию и располагается на 24-й строчке мирового рейтинга.