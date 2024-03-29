Александрова уступила Коллинз в полуфинале турнира в Майами

Матч продолжался 1 час 15 минут. Александрова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырех. На счету Коллинз четыре эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 12.

Коллинз, занимающая 53-е место в рейтинге WTA, стала второй самой низкорейтинговой финалисткой в истории турнира после Наоми Осаки, которая два года назад вышла в финал будучи 77-й ракеткой мира. Для 30-летней американки это четвертый выход в финал турнира WTA. Перед началом сезона Коллинз объявила, что этот сезон станет для нее последним в карьере.

В финале Коллинз сыграет с четвертой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая в полуфинале обыграла белоруску Викторию Азаренко (6:4, 0:6, 7:6).