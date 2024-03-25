Карим Халили выиграл спринт на ЧР по биатлону

В Тюмени состоялась спринтерская гонка на 10 км в рамках чемпионата России по биатлону. Победителем спринта стал бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в эстафетной гонке Карим Халили, преодолевший дистанцию за 25 минут 33,7 секунды.