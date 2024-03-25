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25 марта, источник: Sportmail.ru

Карим Халили выиграл спринт на ЧР по биатлону

В Тюмени проведена первая гонка чемпионата России по биатлону 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

В Тюмени состоялась спринтерская гонка на 10 км в рамках чемпионата России по биатлону. Победителем спринта стал бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в эстафетной гонке Карим Халили, преодолевший дистанцию за 25 минут 33,7 секунды.

Второе место занял Петр Пащенко (отставание +7,5 секунды). Бронза досталась Ильназу Мухамедзянову (+14,6). Все три призера не допустили ни одного промаха на двух огневых рубежах.

ЧР по биатлону в Тюмени завершится 31 марта.

Биатлон. Чемпионат России по биатлону — 2024. Спринт. Мужчины. Результаты:

  1. Карим Халили — 25.33,7 (0)
  2. Петр Пащенко — 7,5 (0)
  3. Ильназ Мухамедзянов — 15,9 (0)
  4. Алексей Корнев — 16,6 (1)
  5. Иван Колотов — 31,3 (0)
  6. Даниил Серохвостов — 34,8 (1)
  7. Александр Поварницын — 37,7 (1)
  8. Максим Цветков — 48,8 (0)
  9. Эдуард Латыпов — 52,0 (3)
  10. Рустам Каюмов — 54,3 (1)
  11. Антон Смольский (Беларусь) — 54,4 (2)
  12. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 55,9 (3)
  13. Кирилл Бажин — 1.02,1 (2)
  14. Евгений Емерхонов — 1.08,4 (0)
  15. Евгений Гараничев — 1.09,7 (0)
  16. Александр Логинов — 1.12,0 (3)

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