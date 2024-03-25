Карим Халили выиграл спринт на ЧР по биатлону
В Тюмени проведена первая гонка чемпионата России по биатлону 2024 года.
В Тюмени проведена первая гонка чемпионата России по биатлону 2024 года.
В Тюмени состоялась спринтерская гонка на 10 км в рамках чемпионата России по биатлону. Победителем спринта стал бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в эстафетной гонке Карим Халили, преодолевший дистанцию за 25 минут 33,7 секунды.
Второе место занял Петр Пащенко (отставание +7,5 секунды). Бронза досталась Ильназу Мухамедзянову (+14,6). Все три призера не допустили ни одного промаха на двух огневых рубежах.
ЧР по биатлону в Тюмени завершится 31 марта.
Биатлон. Чемпионат России по биатлону — 2024. Спринт. Мужчины. Результаты: