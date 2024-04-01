Синнер отобрал у Алькараса звание второй ракетки мира

Накануне Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Майами, уверенно обыграв в финале болгарина Григора Димитрова (6:3, 6:1). Перед этим в полуфинале 22-летний теннисист разгромил россиянина Даниила Медведева (6:1, 6:2).

В обновленном рейтинге АТР Синнер обошел испанца Карлоса Алькараса и впервые в карьере стал второй ракеткой мира. Финалист «Мастерса» в Майами Димитров впервые с октября 2018 года вернул себе место в топ-10. Лидерство в рейтинге сохранил серб Новак Джокович.