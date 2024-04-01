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10:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Синнер отобрал у Алькараса звание второй ракетки мира

Итальянский теннисист Янник Синнер впервые в карьере поднялся на второе место в рейтинге АТР.

Источник: AP 2023

Накануне Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Майами, уверенно обыграв в финале болгарина Григора Димитрова (6:3, 6:1). Перед этим в полуфинале 22-летний теннисист разгромил россиянина Даниила Медведева (6:1, 6:2).

В обновленном рейтинге АТР Синнер обошел испанца Карлоса Алькараса и впервые в карьере стал второй ракеткой мира. Финалист «Мастерса» в Майами Димитров впервые с октября 2018 года вернул себе место в топ-10. Лидерство в рейтинге сохранил серб Новак Джокович.

Рейтинг АТР

  1. (1). Новак Джокович (Сербия) — 9725 очков;
  2. (3). Янник Синнер (Италия) — 8710;
  3. (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8645;
  4. (4). Даниил Медведев (Россия) — 7165;
  5. (5). Александр Зверев (Германия) — 5415;
  6. (6). Андрей Рублев (Россия) — 4890;
  7. (7). Хольгер Руне (Дания) — 3795;
  8. (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3615;
  9. (12). Григор Димитров (Болгария) — 3540;
  10. (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3425.

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