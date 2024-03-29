Димитров сенсационно выбил Алькараса с «Мастерса» в Майами
Болгарский теннисист Григор Димитров обыграл вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса (2:6, 4:6) в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Майами.
Болгарский теннисист Григор Димитров обыграл вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса (2:6, 4:6) в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Майами.
Матч продолжался 1 час 33 минуты. Димитров сделал четыре подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Алькараса четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
«Мне кажется, чтобы победить Карлоса Алькараса, нужно играть как можно лучше. Вот так оно и вышло сегодня. Я подошел к матчу очень сосредоточенным и четко осознавал, что мне нужно делать. Иногда простота гениальна. Очень сложно побеждать и играть, что называется, просто. Особенно нелегко это против такого соперника. Но я действительно смог диктовать и читать игру лучше, чем в прошлый раз. В целом, на мой взгляд, это был очень хороший матч. Я просто рад, что впервые победил Карлоса в двух сетах», — сказал Димитров после матча.
За выход в финал турнира 32-летний болгарин, занимающий 12-е место в рейтинге ATP, сыграет с пятой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии. В другом полуфинале сыграют четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и третья ракетка мира итальянец Янник Синнер.
«Мастерс» в Майами завершится 31 марта. Действующий победителем турнира является Даниил Медведев, который в прошлогоднем финале обыграл Синнера (7:5, 6:3). На данный момент это последняя победа россиянина над итальянцем — с тех пор он проиграл ему четыре встречи подряд.