Димитров сенсационно выбил Алькараса с «Мастерса» в Майами

«Мне кажется, чтобы победить Карлоса Алькараса, нужно играть как можно лучше. Вот так оно и вышло сегодня. Я подошел к матчу очень сосредоточенным и четко осознавал, что мне нужно делать. Иногда простота гениальна. Очень сложно побеждать и играть, что называется, просто. Особенно нелегко это против такого соперника. Но я действительно смог диктовать и читать игру лучше, чем в прошлый раз. В целом, на мой взгляд, это был очень хороший матч. Я просто рад, что впервые победил Карлоса в двух сетах», — сказал Димитров после матча.