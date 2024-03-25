Виктория Сливко выиграла спринтерскую гонку на ЧР по биатлону
25 марта в Тюмени стартовал чемпионат России по биатлону 2024 года.
25 марта в Тюмени стартовал чемпионат России по биатлону 2024 года.
В Тюмени состоялась спринтерская гонка на 7,5 км в рамках чемпионата России по биатлону.
Виктория Сливко, представляющая сборную Тюменской области, преодолела дистанцию за 22 минуты 55,5 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место заняла Кристина Резцова (+16,1; 1), на третьей позиции расположилась Ирина Казакевич (+20,8; 1).
Сливко стала первой обладательницей Кубка имени трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой среди женщин. Трофей был учрежден Союзом биатлонистов России и ежегодно будет вручаться победителям мужского и женского спринтов на чемпионатах страны. Ранее у мужчин этого трофея удостоился Карим Халили.
«На самом деле у меня вчера возникли проблемы. Я была с температурой. Сегодня всё было под вопросом: бежать или нет. И сегодня такое чудо случилось. До слез. Поздний стартовый номер связан с недомоганием? Не люблю бегать под первым номером, поэтому не заявляюсь в первую группу. Предпочитаю вторую. Посоветовались с тренером. Я сказала Андрею Викторовичу: если я сильная, то я сильная в любой группе», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».
Биатлон. Чемпионат России по биатлону — 2024. Спринт. Женщины. Результаты: