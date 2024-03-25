Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Азербайджан
Болгария
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Автомобилист
Футбол. Сборные
20:00
Россия
Парагвай
Футбол. Сборные
20:00
Кипр
Сербия
Футбол. Сборные
20:00
Черногория
Северная Македония
Футбол. Сборные
21:00
Швеция
Албания
Хоккей. НХЛ
26.03
Сент-Луис
Вегас
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
Баффало
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Сиэтл
Монреаль
15
Хоккей. НХЛ
03:30
Анахайм
Тампа-Бэй
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Аризона
Даллас
24
Все события
13:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Виктория Сливко выиграла спринтерскую гонку на ЧР по биатлону

25 марта в Тюмени стартовал чемпионат России по биатлону 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

В Тюмени состоялась спринтерская гонка на 7,5 км в рамках чемпионата России по биатлону.

Виктория Сливко, представляющая сборную Тюменской области, преодолела дистанцию за 22 минуты 55,5 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место заняла Кристина Резцова (+16,1; 1), на третьей позиции расположилась Ирина Казакевич (+20,8; 1).

Сливко стала первой обладательницей Кубка имени трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой среди женщин. Трофей был учрежден Союзом биатлонистов России и ежегодно будет вручаться победителям мужского и женского спринтов на чемпионатах страны. Ранее у мужчин этого трофея удостоился Карим Халили.

«На самом деле у меня вчера возникли проблемы. Я была с температурой. Сегодня всё было под вопросом: бежать или нет. И сегодня такое чудо случилось. До слез. Поздний стартовый номер связан с недомоганием? Не люблю бегать под первым номером, поэтому не заявляюсь в первую группу. Предпочитаю вторую. Посоветовались с тренером. Я сказала Андрею Викторовичу: если я сильная, то я сильная в любой группе», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Чемпионат России по биатлону — 2024. Спринт. Женщины. Результаты:

  1. Виктория Сливко — 22.55,5 (0)
  2. Кристина Резцова — 16,1 (1)
  3. Ирина Казакевич — 20,8 (1)
  4. Анастасия Шевченко — 27,3 (1)
  5. Полина Шевнина — 29,6 (1)
  6. Анна Сола (Беларусь) — 33,7 (1)
  7. Наталья Гербулова — 38,2 (0)
  8. Екатерина Носкова — 44,5 (2)
  9. Светлана Миронова — 47,3 (0)
  10. Анастасия Батманова — 52,0 (0)

 Большунов — самый проверяемый на допинг спортсмен в начале года
Виктория Сливко выиграла спринтерскую гонку на ЧР по биатлону
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь