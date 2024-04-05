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16:02 (мск), источник: Sportmail.ru

В Канаде вновь разрешат выбирать российских хоккеистов на драфте

Команды Канадской хоккейной лиги (CHL) вновь смогут выбирать игроков из России и Беларуси на драфте в 2024 году, сообщает журналист канадского телеканала TSN Даррен Дрегер.

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Источник: БЕЛТА

«Клубы CHL уведомили, что российские и белорусские игроки будут доступны на импорт‑драфте 3 июля», — сообщил Даррен Дрегер в одной из соцсетей.

Также он отметил, что официально о решении, принятом Советом директоров лиги, будет объявлено в субботу, 6 апреля.

В апреле 2022 года CHL объявила о запрете командам выбирать российских и белорусских хоккеистов. CHL объединяет три крупнейшие юниорские лиги Канады — Хоккейную лигу Онтарио (OHL), Главную юниорскую хоккейную лигу Квебека (QMJHL) и Западную хоккейную лигу (WHL). В ней выступают спортсмены в возрасте от 16 до 20 лет.

В импорт‑драфте CHL в разное время участвовали Никита Задоров, Никита Кучеров, Владислав Наместников, Иван Барбашев и другие российские хоккеисты.

Ранее канадский журналист газеты The Globe and Mail Кэтал Келли призвал участников Олимпиады-2024 и болельщиков игнорировать российских спортсменов на соревнованиях. По мнению автора материала, не следует проявлять неуважение к ним и вести себя невоспитанно. Достаточно делать вид, что спортсменов из России на Играх нет.

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