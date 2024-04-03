В Канаде призвали игнорировать россиян на Олимпиаде в Париже

По мнению автора материала, не следует проявлять неуважение к россиянам и вести себя невоспитанно. Достаточно делать вид, что спортсменов из России на Играх нет.

«Россия с удовольствием использует своих спортсменов в качестве инструмента пропаганды. Почему к ним следует относиться иначе, чем к российским пропагандистским целям? Поэтому никаких приветствий. Никаких подбадриваний на церемонии открытия или во время соревнований. Никаких рукопожатий. Никаких аплодисментов.



Не нужно вести себя невоспитанно. Людям нужно вести себя исключительно так, словно России там нет», — пишет Келли.

МОК допустил россиян на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев. Для нейтральных спортсменов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице.